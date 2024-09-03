Банка нет, а дело его идет

Как стало известно “Ъ”, СКР завершил расследование очередного уголовного дела о масштабных хищениях из рухнувшего банка «Таурус», который был задействован и в так называемом ландромате — молдавской схеме по выводу миллиардов рублей за границу. На этот раз перед судом предстанут конечный бенефициар этого кредитного учреждения Валерий Толкачев и его супруга Ирина Толкачева, числившаяся заместителем управляющего московским филиалом банка. Помимо них вывод и отмывание около 723 млн руб. и $2,3 млн инкриминируется экс-руководителям петербургского и столичного филиалов банка Дмитрию Петровскому и Дмитрию Короленко, а также бывшему председателю правления кредитного учреждения Андрею Подгорнову. Причем последний уже успел отбыть семилетний срок за выдачу фиктивных кредитов более чем на 1,13 млрд руб. из того же «Тауруса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Расследование масштабных хищений из обанкротившегося банка «Таурус» Следственный комитет ведет с февраля 2016 года. Отправной точкой стал эпизод с покушением на особо крупное мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). На момент краха долг банка перед вкладчиками составлял более 4 млрд руб. Однако затем Агентство по страхованию вкладов выявило в финансовом учреждении целый ряд фиктивных вкладчиков. После банкротства «Тауруса» они требовали выплатить им более 1,6 млрд руб.

Напомним, что лицензии кредитное учреждение лишилось в апреле 2015 года из-за проведения сомнительных транзитных операций по незаконному выводу средств за рубеж в крупных объемах. Как уже рассказывал “Ъ”, «Таурус» был задействован организаторами преступного сообщества (ОПС) еще и в так называемом ландромате — молдавской схеме, через которую из России за границу в течение нескольких лет злоумышленники вывели миллиарды рублей, а годовой оборот криминальной группы, как считают в МВД, составлял примерно 1 трлн руб. С тех пор уже осуждены несколько организаторов ОПС, а один из них, арестованный в 2015 году экс-банкир Александр Григорьев, получивший в марте 2021 года 12 лет колонии строгого режима, уже успел выйти на свободу. Кроме них к различным срокам были приговорены и рядовые исполнители, не занимавшие в кредитном учреждении руководящих должностей.

Очередное уголовное дело о крупной растрате средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка «Таурус» СКР возбудил по материалам ГУЭБиПК МВД 7 сентября 2023 года.

В рамках этого расследования были задержаны долгое время проходившие свидетелями по основному расследованию конечный бенефициар «Тауруса» Валерий Толкачев, его супруга Ирина Толкачева, числившаяся заместителем управляющего московским филиалом банка, экс-руководители петербургского и столичного филиалов Дмитрий Петровский и Дмитрий Короленко, а также бывший председатель правления Андрей Подгорнов. Причем последний незадолго до задержания вышел по УДО из колонии, где отбывал семилетний срок за выдачу фиктивных кредитов более чем на 1,13 млрд руб. из того же «Тауруса».

По данным “Ъ”, привлечь к уголовной ответственности в том числе и экс-бенефициара банка Толкачева удалось благодаря в том числе и показаниям осужденных ранее сообщников бывшего председателя правления Подгорнова.

Как следует из материалов уголовного дела, инкриминируемая обвиняемым выдача заведомо невозвратных кредитов осуществлялась в период с октября 2013 по март 2015 года.

За это время, по данным следствия, 19 подставных фирм, подконтрольных участникам преступной группы, получили около 30 кредитов на 722,7 млн руб. и $2,3 млн.

В СКР считают, что указания о выдаче фиктивных займов давал непосредственно Валерий Толкачев. По некоторым данным, во время обысков были обнаружены документы о выдаче таких кредитов, завизированные также Дмитрием Петровским, Дмитрием Короленко, Андреем Подгорновым и Ириной Толкачевой. Последние двое сейчас находятся под запретом определенных действий, а остальные в СИЗО. По данным “Ъ”, свою вину частично признает якобы только один Андрей Подгорнов.

На днях фигуранты приступили к ознакомлению с 80 томами уголовного дела. Отметим, что перед самым окончанием расследования всем пятерым экс-банкирам вменили в вину еще и легализацию похищенного (ст. 174.1 УК РФ).

Защищающий Валерия Толкачева адвокат Александр Ильин заявил “Ъ”, что в материалах дела он не видит доказательств того, что его клиент участвовал в выдаче заведомо невозвратных кредитов, не говоря уже о легализации якобы похищенных денег. «Также пока не прослеживается связь мнимых заемщиков с моим подзащитным»,— добавил господин Ильин.

Олег Рубникович