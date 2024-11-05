Итоги правления Владимира Уйбы

Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что уходит со своего поста. Как изменился регион за время его правления — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Уйба

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Владимир Уйба

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Владимир Уйба возглавил Республику Коми 23 сентября 2020 года (с 2 апреля 2020 года — в качестве врио) и проработал четыре года, семь месяцев и два дня.

За время его правления население республики снизилось на 12,1% — с 820,2 тыс. человек на 1 января 2019 года до 720,6 тыс. на начало 2024 года (оба раза 62-е место среди субъектов РФ).

Рождаемость сократилась на 9,4% — с 9,6 на 1 тыс. населения за 2019 год (45-е место) до 8,7 за 2023 год (34-е). Смертность за тот же период увеличилась на 12,6% — с 11,9 на 1 тыс. населения (25-е место) до 13,4 (50-е).

Уровень безработицы снизился на 2,1 п. п.— с 6,8% по итогам 2019 года (19-е место) до 4,7% по итогам 2023 года (16-е). Среднемесячная зарплата увеличилась в 1,4 раза — с 53,2 тыс. руб. в 2019 году до 76,8 тыс. руб. в 2023 году (оба раза 14-е место). Средние пенсии за тот же период выросли в 1,5 раза — с 17,9 тыс. руб. до 26,3 тыс. руб. (оба раза 10-е место).

Валовой региональный продукт Республики Коми в 2019–2024 годах вырос с 720,7 млрд руб. до 1,06 трлн (прогноз). В 2019 году в республике был исполнен бюджет из расчета доходов 86,3 млрд руб., расходов — 82,1 млрд руб. (профицит — 4,2 млрд руб.). Прогнозируемый общий объем доходов в 2024 году составляет 108,3 млрд руб., расходов — 124,7 млрд руб., дефицит — 16,4 млрд руб.

Индекс промышленного производства в 2019 году составлял 102%, в 2023 году — 99,2%.

Количество зарегистрированных преступлений в регионе увеличилось с 2069 на 100 тыс. человек за 2019 год (6-е место) до 2132 за 2023 год (1-е).