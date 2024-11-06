Маска, я вас узнаю

Белый дом намерен усилить требования к обеспечению больниц средствами индивидуальной защиты (СИЗ), сузив предоставленную им в пандемию COVID-19 свободу закупок ради обеспечения врачей тем, что было доступно на рынке. По поручению правительства Минтруд, Минздрав и Роструд должны будут внести в единые типовые нормы обеспечения средствами индивидуальной защиты изменения, которые расширят перечень получателей СИЗ. В перспективе это позволит больницам и клиникам закупать для них более качественные средства индивидуальной защиты, но потребует и дополнительных средств. Впрочем, в отсутствие новой вспышки инфекции объем таких закупок будет небольшим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил ведомствам прекратить «ковидную» практику «бери что дают» при закупках больничных средств индивидуальной защиты

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил ведомствам прекратить «ковидную» практику «бери что дают» при закупках больничных средств индивидуальной защиты

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Правительство поручило Минздраву, Минтруду и Роструду дополнить единые типовые нормы выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств (ЕТН) сейчас отсутствующими в нем профессиями и должностями медицинских и формацевтических работников. Это следует из распоряжения первого вице-премьера Дениса Мантурова от 23 октября (есть у “Ъ”). Сейчас в ЕТН закреплены лишь несколько медицинских и фармацевтических профессий из десятков существующих. Кроме того, как следует из поручения, в перечне профессий, для которых в ЕТН уже предусмотрена выдача спецодежды для защиты от определенных опасностей, ведомствам нужно будет предусмотреть выдачу СИЗ ног с аналогичными защитными характеристиками.

Расширение ЕТН, хотя и выглядит техническим, ужесточит и требования к самим медицинским СИЗ: их соответствие привязанным к ЕТН нормам технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» будет проверять Роструд в ходе спецоценки рабочего места.

Во время пандемии COVID-19 регулирование этой сферы было мягким — при закупках СИЗ для больниц можно было обходить требования техрегламента: в условиях дефицита на рынке (как внутреннем, так и мировом) возможность закупки подходящих альтернатив ценилась выше, чем их формальное соответствие нормативным требованиям. Как ранее заявляли в Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты, это позволяет использовать в медучреждениях маски, респираторы и спецодежду без подтвержденного качества, поскольку при выборе победителя на госзакупках заказчики обязаны ориентироваться на минимальную цену. Это же, однако, дало возможность выйти на рынок госзаказа производителям низкокачественной продукции. Кроме того, в случае с СИЗ проблема с качеством усугублялась принятым в марте 2020 года постановлением правительства по ускоренной регистрации ряда медизделий, что позволяло компаниям сначала выводить свою продукцию на рынок, а уже потом проводить испытания ее качества (см. “Ъ” от 4 июля 2023 года).

Как объясняет глава Ассоциации СИЗ Владимир Котов, в общей сложности объем рынка СИЗ в РФ достигает примерно 300 млрд руб. и продажи приборов и одежды, необходимой именно медикам, занимают на нем менее 10%. «Для нас это не вопрос бизнеса, а социальный вопрос. Кто знает, сколько медиков заразилось и погибло от коронавируса из-за некачественных СИЗ во время пандемии?» — говорит он. Как отмечает председатель профсоюза медицинских работников «Действие» Андрей Коновалов, улучшение качества СИЗ, которые медики получают на работе,— важный вопрос, хотя, впрочем, наиболее актуальной эта проблема была в период их активной работы в ковидариях.

Отметим, что требование закупать СИЗ для больниц и клиник по новым требованиям, скорее всего, приведет к росту их стоимости — при этом вряд ли власти будут рассматривать вопрос о выделении на это дополнительных бюджетных средств. Впрочем, сейчас, поскольку период активного распространения в РФ коронавируса прошел, закупки такой продукции без новой вспышки инфекционных заболеваний будут ограниченными.

Анастасия Мануйлова