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Коммерсантъ FM
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Респираторы выдохлись

Производителям средств защиты не хватает пандемии

Производители медицинских масок и респираторов, столкнувшись после окончания пандемии с серьезным падением спроса, пытаются сохранить объемы продаж за счет госзакупок. Но тендеры в основном выигрывают компании, назначающие наименьшую цену. Отраслевая ассоциация предлагает законодателям изменить сложившуюся практику, аргументируя это тем, что по низкой стоимости зачастую реализуется некачественная продукция. А это, в свою очередь, несет риски для здоровья медперсонала. Однако эксперты сомневаются, что в ближайшей перспективе удастся переломить эту тенденцию.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось адресованное главе комитета Госдумы по охране здоровья Бадме Башанкаеву письмо от 22 июня, в котором Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (СИЗ) просит провести консультации с участниками рынка на предмет сложившейся в этом сегменте практики госзакупок. Организацию, объединяющую около 500 компаний, волнует «необоснованное резкое падение цены» на тендерах, что приводит к «приобретению продукции с крайне низкими защитными характеристиками». Такая продукция создает угрозу жизни и здоровью медперсонала, отмечает президент Ассоциации СИЗ Владимир Котов.

Ситуация усугубляется отсутствием в техрегламентах однозначных трактовок понятий «санитарная одежда» и «медицинские СИЗ». Это позволяет использовать в медучреждениях маски, респираторы и спецодежду без подтвержденного качества. Господин Котов сообщил, что производители предложили Росздравнадзору проверить качество продукции, приобретаемой госзакупщиками со значительным снижением цены, и привлечь специалистов для разработки нового ГОСТа для СИЗ, используемых в медицинских целях. Получить комментарий в ведомстве не удалось, в комитете Госдумы по охране здоровья на запрос “Ъ” не ответили.

По данным «ГетСИЗ», выручка компаний из топ-50 производителей всех средств индивидуальной защиты, используемых как в медицине, так и в промышленности, в 2022 году могла превысить 141 млрд руб., что на 7% больше год к году.

Источник “Ъ” на рынке говорит, что в 2022 году общий объем госзакупок СИЗ для медучреждений превысил 6 млрд руб., что на 20% меньше, чем было в пандемию. По его словам, в прошлом году до 40% тендеров выигрывали компании, предложившие наименьшую стоимость.

Опрошенные “Ъ” эксперты по госзакупкам признают существование проблемы, о которой пишет Ассоциация СИЗ, но сомневаются, что ей удастся переломить сложившейся тренд. Это связано в том числе со стимулированием властями снижения цен при госзакупках. Например, по словам гендиректора «Курсор Маркетинг» Екатерины Задонской, приказ Минфина РФ от 4 июня 2018 года предписывает поставщикам товаров из ЕАЭС в рамках госзакупок предоставлять скидку в 15% к закупочной цене. Предложения компаний из стран, не входящих в Таможенный союз, должны быть дисконтированы в аналогичном размере, а зачастую даже и больше, добавляет эксперт.

По словам гендиректора «Контрактных систем» Евгения Ландо, с поставщиками некачественной продукции заказчики могут бороться, внося таких исполнителей контрактов в реестр недобросовестных. Кроме того, добавляет глава антимонопольной практики коллегии адвокатов «Делькредере» Анастасия Тараданкина, в тендерной документации заказчики могут детально описывать качественные характеристики закупаемого товара.

Но в случае с СИЗ, по словам ведущего специалиста отдела продаж компании «Респираторный комплекс» Юлии Паниной, проблема с их качеством усугубляется все еще действующим принятым в марте 2020 года постановлением правительства по ускоренной регистрации ряда медизделий. В пандемию это позволяло вначале получить регистрационное удостоверение на такую продукцию за пять—десять дней и уже позже — в течение пяти месяцев — провести испытания ее качества, поясняет эксперт.

Сейчас производителям таких средств, нарастившим в пандемию их выпуск, потеря рынков сбыта грозит простоем части мощностей, говорит собеседник “Ъ”. По его словам, ряд компаний, инвестировавшие в оборудование, не могут демпинговать на госзакупках, к тому же спрос на продукцию заметно упал в фармрознице. Так, в «Здравсити», по словам гендиректора сети Бориса Попова, продажи масок с начала 2023 года сократились втрое: в июне реализовано лишь около 500 упаковок.

Екатерина Ракитина, Халиль Аминов

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