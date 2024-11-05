На Урале увидели дорогое место

Уральская ассоциация туризма (УАТ) направила обращение в адрес председателя Екатеринбургской городской думы Анны Гурарий, в котором просит отложить запланированное на 1 января 2025 года введение туристического налога в городах Свердловской области. В УАТ опасаются, что введение турналога может снизить поток деловых туристов. В мэрии Екатеринбурга назвали туризм перспективной сферой и добавили, что средства, полученные с турналога, пойдут на развитие городской инфраструктуры.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уральская ассоциация туризма просит отложить введение турналога

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Уральская ассоциация туризма просит отложить введение турналога

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Уральская ассоциация туризма направила обращение председателю Екатеринбургской городской думы Анне Гурарий, в котором предлагается перенести дату введения туристического налога в городах Свердловской области «как минимум на полгода-год». Согласно тексту обращения, представители туристического бизнеса сочли нецелесообразным введение турналога в регионе, в доказательство своей позиции они привели восемь аргументов.

В июле 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 1 января 2025 года турналога, который заменит курортный сбор в России. Со следующего года местные власти смогут самостоятельно определять его необходимость и размер ставки. Согласно документу, максимальная ставка налога составит 1% от стоимости проживания в гостиницах. Ежегодно ставка будет расти на один процентный пункт вплоть до 2029 года, после чего она не будет превышать 5%. Полученные с налога средства будут поступать в бюджет региона. Предполагается, что в городах Свердловской области минимальная ставка налога составит не менее 100 руб. в сутки. За 2023 год Екатеринбург посетили более 1,7 млн туристов.

Представители УАТ указывают на то, что турналог вводится в случае перегруженности городов или курортов посетителями, чтобы обеспечить сохранность объектов историко-культурного наследия и поддержать городскую инфраструктуру. «Если таковая практика представляется актуальной и понятной в Риме и Париже, Москве и Санкт-Петербурге, то ее введение в Екатеринбурге или Ирбите вызывает обоснованные сомнения»,— говорится в тексте обращения.

Другой причиной в УАТ назвали тот факт, что «непонятны предполагаемые направления расходования средств в масштабах области», поскольку полученные с турналога средства «будут относительно не велики». Кроме того, в УАТ опасаются, что с введением турналога сократятся объемы делового туризма, поскольку «командирующие организации предпочтут решать деловые вопросы дистанционно».

«Туристический налог может оказаться очень существенным для постояльцев недорогих средств размещения (хостелов, кемпингов и пр.). При средней стоимости размещения 500 руб. в сутки налог в 100 руб. повысит цены сразу на 20%. Его введение фактически будет способствовать оттоку гостей из соблюдающих законодательство коллективных средств размещения в сектор теневых услуг»,— опасаются в УАТ.

Редакция «Ъ-Урал» направила запрос в Екатеринбургскую городскую думу. Ранее аналогичное обращение УАТ направила заместителю губернатора Свердловской области Дмитрию Ионину.

На заседании рабочей группы по вопросу введения туристического налога на территории Екатеринбурга, которое состоялось в мэрии 2 ноября, отметили, что туризм становится приоритетным направлением, поскольку позволяет решать несколько задач. «Он является не только источником дохода в бюджет города, но и эффективным инструментом конкуренции за привлечение человеческого капитала в крупных городах»,— сообщили в администрации города. В мэрии напомнили, что решение о введении турналога уже приняли такие города, как Новосибирск, Омск, Великий Новгород, Краснодар, Пермь.

В мэрии пояснили, что турналог будет включен в стоимость гостиничного номера, при этом он не будет взиматься с льготных категорий граждан.

Средства, которые будут с него получены, планируется направить на развитие городской инфраструктуры, повышение привлекательности Екатеринбурга для гостей, организацию и информирование о городских мероприятиях, благоустройство популярных туристических маршрутов.

Ранее директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявляла, что введение не скажется на турпотоке и порекомендовала направить вырученные деньги на установку указателей и продвижение Екатеринбурга.

Анастасия Таначева