Ассоциация туроператоров обеспокоилась введением турналога в Екатеринбурге

Участников туристического рынка смутило введение туристического налога в Екатеринбурге из-за его статуса, так как неизвестно, на что город может направить эти деньги, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире ОТВ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Майя Ломидзе

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Майя Ломидзе

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Другой вопрос, что смущает всех участников рынка, сейчас поменялся статус этого сбора. Это больше не сбор, это налог, который просто поступает в общую казну. Он, что называется, неокрашенный. На мой взгляд, большей проблемой здесь является не само его взимание, и даже не его размер, а то, на что он пойдет. Увидят ли туристы от этого отдачу и можно ли будет снизить негативное восприятие этого налога реальными делами с указанием того, что это сделано на деньги, которые заплатили туристы»,— отметила госпожа Ломидзе.

Она порекомендовала направить вырученные деньги на установку указателей и продвижение Екатеринбурга. При этом она считает, что введение налога не скажется на турпотоке, несмотря на вероятный поток негатива, проведя аналогию с введением турналога в Санкт-Петербурге.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что в Свердловской области с 1 января 2025 года начнет действовать турналог в 100 руб. за одну ночь. Он отметил, что власти города потратят деньги «исключительно на цели развития внутреннего въездного туризма, на установку знаков туристской навигации, теплые туалеты, поддержку событийных мероприятий». Журналистка Ксения Собчак предложила мэру потратить деньги с туристического налога на «нормальную уборку» улиц зимой.

Ирина Пичурина