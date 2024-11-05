Тракторы поставили на шкалу

Как и предсказывал “Ъ”, правительство РФ подготовило шкалу индексации утильсбора на сельхозтехнику. С 2025 года планируется пятикратное повышение платежа на часть машин, выпуск которых освоен в России и Белоруссии, а на следующие пять лет — ежегодная индексация утильсбора на 15%. Сельхозпроизводители называют сценарий жестким, машиностроители, напротив, считают, что по некоторым сегментам повышение могло быть и выше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Минпромторг раскрыл часть параметров обсуждаемого поэтапного повышения утильсбора на сельхозтехнику до 2030 года. Как сообщило министерство, на отдельные виды сельхозтехники, производство которой уже освоено в РФ и Белоруссии, утильсбор с 2025 году предлагается повысить в пять раз. Исключение — тракторы мощностью до 340 л. с., для которых платеж повышался в 2023 году.

В течение 2026–2030 годов предлагается ежегодное повышение утильсбора на 15% по всем видам сельхозмашин.

Проект постановления с соответствующими предложениями будет размещен для обсуждения, сообщил Минпромторг.

Утильсбор распространяется как на импортные, так и на отечественные сельхозмашины, но для российских заводов предусмотрена компенсация стоимости платежа в зависимости от степени локализации.

О том, что регуляторы рассматривают вариант долгосрочной шкалы индексации утильсбора на сельхозтехнику до 2030 года, источники “Ъ” говорили в октябре. Прежде об изучении возможности повышения платежа сообщали главы Минфина и Минпромторга Антон Силуанов и Антон Алиханов. В начале года, по данным “Ъ”, Минпромторг готовил индексацию в пять-десять раз. Но проект не был согласован в том числе на фоне критики сельхозпроизводителей (см. “Ъ” от 19 февраля).

В этот раз часть участников рынка также заранее предупредили регуляторов о последствиях повышения утильсбора. Ассоциация дилеров сельхозтехники АСХОД в письме в ЦБ РФ сообщала, что мера грозит повышением цен на каждом этапе производства сельхозпродукции, снижением рентабельности аграриев, сокращением предложения сельхозтехники и снижением спроса (см. “Ъ” от 28 октября).

127,7 миллиарда рублей составили продажи российской сельхозтехники в январе—июле, по данным «Росспецмаша».

Эксперт Союза участников рынка картофеля и овощей Артем Вартанян называет предложенный сценарий «очень жестким». По его словам, импортная техника при повышении утильсбора подорожает на размер увеличенного платежа, и, как показывает практика, это вызовет рост цен на локальные машины. Кроме того, ряд выпускаемой в РФ техники отличается меньшей производительностью, чем импортная, что с учетом дефицита кадров в отрасли может негативно сказаться на качестве и объеме работ, говорит Артем Вартанян.

Топ-менеджер крупного агрохолдинга со ссылкой на данные Минсельхоза отмечает, что на 1 августа в РФ отмечался дефицит в 65 тыс. тракторов и 34 тыс. комбайнов, а доля эксплуатируемых свыше десяти лет этих машин оценивалась в 44–53% в зависимости от вида. По его словам, это уже негативно отражается на эффективности сельхозпроизводства, что усугубится в случае недоступности части импортной техники. К тому же, добавляет источник “Ъ”, российские трактора настроены на сплошную обработку и посев, но в отличие от импортных не работают с пропашными культурами и на кормозаготовке.

Замглавы «Росспецмаша» Денис Максимкин считает, что анонсированное повышение утильсбора в целом соответствует ожиданиям машиностроителей. Но, по его словам, в некоторых сегментах, например зерноуборочных комбайнах мощностью 225–325 л. с., индексация с 2025 года могла быть и выше, например, в восемь раз. Господин Максимкин говорит, что пока продолжаются дискуссии о повышении с 2025 года утильсбора на тракторы классической компоновки мощностью более 340 л. с., которые импортируются. Но, отмечает он, при общем объеме рынка тракторов в 36,9 тыс. штук в год на импорт машин классической компоновки с мощностью более 340 л. с. приходится около 100 единиц. Роста цен на российскую сельхозтехнику при повышении утильсбора в ассоциации не ожидают. Как отмечает Денис Максимкин, программа 1432 — субсидирования скидок на российскую сельхозтехнику — позволяет заводам РФ повышать стоимость техники только на индекс цен производителей промышленной продукции.

Анатолий Костырев