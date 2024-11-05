Онлайн-видео берут напрокат

VK (MOEX: VKCO) ведет переговоры с автопроизводителями о предустановке своих медиасервисов, включая «VK Видео», в мультимедийные системы иностранных автомобилей. Сейчас на этом рынке представлен «Яндекс» (MOEX: YDEX), который предлагает как единую автоплатформу, так и отдельные автомобильные приложения. При наличии навигации и картографии, последнему легче договориться с производителями, предупреждают эксперты. А интеграция онлайн-видео в автомобильные системы будет менее удобной пользователям, чем привычный просмотр на мобильных устройствах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

VK выходит на рынок сервисов, предварительно устанавливаемых в мультимедийные системы для автомобилей, рассказали “Ъ” в компании. Первыми сервисами, которые появятся в продаваемых в России автомобилях, будут «VK Видео», «VK Музыка» и «VK Mecceнджер». Источник, близкий к компании, утверждает, что она ведет переговоры с десятью крупными автопроизводителями (их названия VK не разглашает), представленными в России:

«VK рассчитывает, что ее сервисы к концу следующего года будут предустановлены в каждом десятом китайском авто, продающемся через официальных дилеров».

В текущем году компания уже тестировала работу своих автомобильных сервисов и в рамках пилотного проекта устанавливала «или небрендированные приложения, или приложения с ограниченной функциональностью, а по итогам решила разработать полноценные». Бренд автомобилей Exeed (принадлежит китайскому концерну Chery) в марте нынешнего года сообщал об интеграции сервисов VK в мультимедийную систему автомобиля Exeed RX. На данном этапе речь идет именно о том, чтобы предлагать автопроизводителям отдельные сервисы VK. «В среднесрочной перспективе мы не рассматриваем создание собственной мультимедийной платформы»,— добавили в компании.

Встроенные сервисы, несмотря на появление CarPlay и Android Auto (технологии, позволяющие при подключении телефона выводить на экран авто специальные версии мобильных приложений), все еще важны автопроизводителям, говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: «Трудно продавать современному покупателю автомобиль, говоря лишь об изменениях ходовой части или материалов. Но производитель должен выбрать такого партнера, который сможет выпускать обновления и обеспечивать паритет функций между своими сервисами в авто и на других устройствах».

«Яндекс», который еще в 2017 году представил платформу «Яндекс Авто», ранее стал предлагать производителям еще и возможность установки отдельных ее компонентов (см. “Ъ” от 14 августа). В «Яндексе» отказались от комментариев. Операционную систему для мультимедийных систем сейчас разрабатывает «Открытая мобильная платформа» (дочерняя компания «Ростелекома» — «Ъ»), автомобильную адаптацию ее ОС «Аврора» планируется внедрить в машины АвтоВАЗа.

У VK, равно как и у «Яндекса», сформировалась значительная аудитория, которая едва ли будет менять стриминговые сервисы, отмечает директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов:

«Им уже максимально комфортно использовать имеющийся, так как под них сформированы подборки и рекомендации. Обе компании могут апеллировать к этому в ходе переговоров с автопроизводителями».

Но последние, выбирая партнера, будут оценивать все предоставляемые сервисы, а не только медийные: «Картографические и навигационные приложения "Яндекса", особенно с "Яндекс Заправками", кажутся более актуальными, чем "VK Мессенджер"».

Интеграция видеосервисов в автомобили укладывается в концепцию, по которой дисплей в авто является «пятым экраном» (после киноэкрана, телевизора, компьютера и телефона), говорит аналитик «Эйлер Аналитические технологии» Владимир Беспалов: «В значительной степени это задел на будущее: к тому моменту, когда беспилотное вождение будет реализовано, сервисы-первопроходцы уже займут нишу». Но сейчас такие интеграции больше имиджевые, считает директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. Также компаниям важно показать, что их сервис доступен на максимально большом количестве устройств и их видов. «Но пользовательские привычки это не изменит: для просмотра видео в большинстве случаев планшеты будут удобнее»,— говорит он.

Юрий Литвиненко, Наталия Мирошниченко