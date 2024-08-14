«Яндекс Авто» в разборе

Производители, выпускающие автомобили для российского рынка, стали заказывать у «Яндекса» (MOEX: YDEX) не единую автомобильную платформу с ее сервисами, а ее отдельные компоненты. Такой способ интеграции «Яндекс Авто» появился в ответ на потребность китайских автомобильных брендов сохранить фирменный стиль своих интерфейсов. При этом «Яндекс» продолжает предлагать и ранее существовавший способ интеграции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Яндекс», развивающий свою мультимедийную систему для автомобилей «Яндекс Авто», стал предлагать автопроизводителям два способа интеграции своих сервисов, рассказали “Ъ” в компании. Помимо ранее существовавшего решения (Yandex Automotive Platform, YAP), которое объединяет все сервисы и компоненты, компания стала предлагать Yandex Automotive Services (YAS) — набор сервисов, который автопроизводители могут встраивать по отдельности в свои решения.

Последний вариант был разработан вследствие того, что авторынок в России сдвинулся в сторону машин китайских брендов, добавили в «Яндексе»: «Они уже имеют свои мультимедийные интерфейсы и хотят сохранить идентичность бренда на рынке России».

«Яндекс Авто» был впервые представлен в 2017 году. На пике распространения платформа была доступна для автомобилей Renault, Volkswagen, Mitsubishi, Toyota и т. д., в том числе в формате комплекта для самостоятельной установки. К настоящему моменту, если сравнивать с периодом до 2022 года, система осталась интегрированной только в автомобили АвтоВАЗа. При этом в начале года директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрий Масюк сказал “Ъ”, что компания рассматривает автомобильные системы как один из будущих интерфейсов для нейросетевых продуктов (см. “Ъ” от 10 апреля).

30 июля Haval (бренд компании Great Wall) сообщил, что интегрирует в новую версию Haval F7 отдельные сервисы «Яндекса» — «Навигатор» и «Музыку». В «Яндексе» уточнили “Ъ”, что АвтоВАЗ интегрировал разработки компании по модели YAP, а Haval — по модели YAS. Компания намерена развивать сервисы в обоих вариантах интеграции, в частности, планирует добавить голосовое управление системами автомобиля (кондиционером, открытием окон и т. п.) и поддержку голосовых команд офлайн. В Haval и АвтоВАЗе не ответили “Ъ”. Так же поступили и в МТС, разрабатывающей мультимедиаплатформу «МТС Авто».

Европейские и японские производители к концу 2010-х годов уже освоили российский рынок, «поэтому они, вероятно, и были готовы интегрировать сразу всю платформу "Яндекса"», полагает исполнительный директор ассоциации «Консорциум предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики» Дмитрий Корначев: «Китайские же производители только привыкают к своим технологическим партнерам в России и предпочтениям местных потребителей».

При этом он ожидает, что в течение трех-четырех лет можно ожидать более глубокой интеграции между китайскими автомобилями и российским софтом: «Видим, что производители больше открыты к диалогу».

Китайские автопроизводители, как и многие зарубежные, хотят вовлекать покупателей в свои сервисы, отмечает директор по продуктам автомобильного маркетплейса Fresh Даниил Дернов: «Они планируют зарабатывать на этом больше, чем потратят на собственную разработку».

Если пользователь привык к сервисам «Яндекса» в автомобиле, то он вряд ли пересядет на машину без такой интеграции, полагает замгендиректора по цифровой трансформации «Автодома» и «Автоспеццентра» Олег Кузнецов. «Впрочем, верно и обратное: потенциальный клиент вряд ли купит автомобиль только из-за сервисов "Яндекса"»,— говорит он. В «Борисхоф» добавляют, что решение «Яндекса» давало преимущество автомобилям несколько лет назад, когда CarPlay (система подключения телефона к мультимедиасистеме от Apple) не была доступна в массовом сегменте.

Юрий Литвиненко, Ольга Никитина