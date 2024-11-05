День просветительского единства

В понедельник, в День народного единства, в Москве стартовал традиционный марафон «Знание. Первые». Задача таких марафонов, проводимых обществом «Знание»,— совместить просветительскую и идеологическую работу с молодежью. И уже первые лекторы — официальный представитель МИДа Мария Захарова и министр просвещения Сергей Кравцов — постарались решить обе задачи. Дипломат рассказала не только об истоках праздника, но и об отсутствии совести у Запада. А министр, презентовав новый учебник по обществознанию, в то же время признался, что на необитаемый остров взял бы не его, а Библию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Очередной марафон «Знания» на этот раз проходит в центральном выставочном зале «Манеж». Во второй половине дня туда начала подтягиваться молодежь, которую у входа встречали книжные полки: на них можно было увидеть не только произведения русских и советских классиков вроде Пушкина, Гоголя и Шолохова, но и, например, томик известного представителя популярного ныне евразийства Льва Гумилева. По соседству расположилось нечто вроде музейной экспозиции, которая, начавшись с цитат из Евангелия («Заповедь новую даю вам, да любите друг друга: как я возлюбил, так и вы да любите друг друга»), переходила к рассказам о волонтерстве.

Впрочем, уже через несколько шагов становилось ясно, что помимо знания библейских текстов и любви к ближнему российская молодежь должна иметь и более полезные навыки.

Нехитрая суть экспозиции, организованной Центром военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи, излагалась в брошюре «Путь воина», которую корреспонденту “Ъ” с энтузиазмом вручил один из волонтеров: «Пройди свой ратный путь, собери все печати и получи заслуженную награду». Чтобы «пройти свой путь», все желающие могли поуправлять дроном, пострелять с помощью VR и даже получить базовые представления о тактической медицине. Ну а необходимое погружение в контекст обеспечивали изображения и цитаты Владимира Путина, а также стенды VK и других «модных» корпораций.

Открыли марафон гендиректор «Знания» Максим Древаль и певица Лариса Долина, а первым лектором стала официальный представитель МИД России Мария Захарова, одетая в платье с изображением матрешки в черных очках. Начала она с рассказа о том, откуда взялся День народного единства, как народное ополчение под руководством Минина и Пожарского дало отпор польским захватчикам и какое отношение ко всему этому имеет икона Казанской Божьей Матери. Но потом, отвечая на вопросы слушателей, поговорила и в целом «о жизни», порассуждав о роли женщины в России (она может быть тем, кем хочет) и вспомнив о том, какие кружки посещала в детстве.

Затем дело дошло и до политинформации по актуальным вопросам, тон которой задала сама молодежь.

«Мария Владимировна, а как вы считаете: когда и если Запад одумается и когда у него проснется совесть?» — спросил один из слушателей. «Нам некогда ждать. Это их проблема: одумаются они, проснется в них совесть? — мгновенно отреагировала дипломат.— На самом деле не уверена, что она должна проснуться, потому что ее надо реанимировать или просто им подарить. Потому что совести нет. Какая может быть совесть у тех, кто поставляет оружие, из которого убивают детей прицельно?» Далее последовал рассказ о «деградации Запада», включавший все популярные у российских политиков тезисы: об операциях по смене пола, «родителях номер один и два» вместо папы и мамы и о борьбе России за сохранение классической европейской культуры.

Наконец, поделилась Мария Захарова и своим видением задач дипломатии: «Большая ошибка, на мой взгляд, считать, что задача дипломата — просто развивать отношения с другими странами. В первую очередь задача дипломата на международной арене — отстаивать национальный интерес». Поэтому, по мнению представителя МИДа, иногда стоит не развивать отношения, а «сделать шаг в сторону». Впрочем, и после такого шага дипломат должен уметь сесть за стол переговоров даже с теми, кого он не уважает,— если того требует тот же национальный интерес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр просвещения Сергей Кравцов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Министр просвещения Сергей Кравцов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Чуть позже знамя просветительства у госпожи Захаровой подхватил министр просвещения Сергей Кравцов. Для начала он зачитал некоторые пассажи из нового учебника по обществознанию, где говорилось, что Россия — одна из наиболее влиятельных стран на планете. Правда, отвечая на вопрос телеведущего Андрея Малахова, чиновник признался, что на необитаемый остров взял бы вовсе не этот учебник, а Библию: «Потому что это книга, в которой собран культурный код многих народов, многих поколений». А потом, вполне в духе программ господина Малахова, выяснилось, что один из слушателей в зале является сыном министра, Тимуром Кравцовым. Который тут же на личном примере доказал, что работа его отца по воспитанию школьников в нужном государству русле не проходит даром – на вопрос ведущего о любимых школьных предметах господин Кравцов-младший уверенно ответил: «Русский язык и "Разговоры о важном"».

Андрей Винокуров