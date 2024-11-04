Предпринимательница расплатилась за томограф

Как стало известно «Ъ», гендиректор ООО «Стройхимпроект» Елена Ляхович, обвиняемая в мошенничестве при закупке медицинской техники для Минобороны, признала вину, заключила досудебное соглашение о сотрудничестве и полностью возместила ущерб по делу в размере 48 млн руб. В ближайшее время ее дело будет рассмотрено судом в особом порядке. Другой обвиняемый, главный бухгалтер этой же фирмы Виктор Билько, вину признает частично. А вот главный фигурант расследования бывший гендиректор Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны Андрей Белков, в действиях которого следствие усматривает злоупотребление должностными полномочиями, настаивает на своей невиновности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным источника «Ъ», Московская городская прокуратура удовлетворила ходатайство гендиректора ООО «Стройхимпроект» Елены Ляхович о досудебном соглашении о сотрудничестве. Обвиняемая полностью признала свою вину в инкриминированном ей мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при реализации государственного контракта с Минобороны на поставку магнитно-резонансного томографа, а также возместила причиненный ущерб в размере 48 млн руб. В ближайшее время ее дело поступит в Замоскворецкий райсуд столицы, где будет рассмотрено в особом порядке — без исследования доказательств и допросов свидетелей. Адвокат Ирина Шоч, защищающая Елену Ляхович, комментировать ситуацию на данном этапе не стала.

Как уже рассказывал «Ъ», уголовное дело о хищении средств Минобороны Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило 12 июля 2023 года. Речь в материалах расследования идет о контракте, заключенном 9 августа 2019 года, на поставку, монтаж и пусконаладку томографа в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны на Комсомольском проспекте в Москве. Заказчиком выступало ФГУП «Главное военно-строительное управление (ГВСУ) по специальным объектам», которым до перехода в 2021 году в ВСК руководил Андрей Белков. Для исполнения контракта, оцениваемого почти в 122 млн руб., Андрей Белков привлек свою знакомую Елену Ляхович, которая числилась гендиректором ООО «Стройхимпроект», занималась бизнесом и воспитывала четверых детей. Для компании Елены Ляхович это была непрофильная работа, но она взялась за нее, рассчитывая впоследствии закрепиться на рынке поставщиков военного ведомства.

Как следует из материалов дела, по просьбе Андрея Белкова Елена Ляхович подыскала возможного поставщика томографа — дилера крупнейшей немецкой компании, которая из-за санкций несколько лет назад была вынуждена уйти с российского рынка. При этом якобы имелись и другие варианты томографов, но заказчика устраивала только первая компания. Однако из-за санкций поставить его напрямую в учреждение Минобороны не представлялось возможным — компания попросту расторгла бы сделку. Обойти санкции, а заодно и увеличить стоимость контракта удалось за счет нехитрой комбинации.

В частности, договор на поставку томографа был заключен не напрямую со «Стройхимпроектом», а с аффилированным с ним ООО «Партнер Плюс», где учредителем была сама Елена Ляхович, а руководителем — ее доверенное лицо. Затем, как считают правоохранители, был разыгран спектакль с якобы проведенным тендером ФГУП «ГВСУ по спецобъектам» на закупку аппаратуры, где все роли были заранее распределены, а победитель известен. По фиктивным документам подставной руководитель «Партнер Плюс» получил всю причитающуюся по контракту сумму (121,7 млн руб.), из которой часть передал участникам преступной группы, а другую часть — представителю компании-дилера за то, что они закрыли глаза на предоставление «санкционного» товара военному ведомству.

Реальная же стоимость аппарата, по версии следствия, составляла чуть более 70 млн руб.

Елену Ляхович и Виктора Билько, который свою вину на данный момент признает лишь частично, задержали 3 октября 2023 года. Обоим Тверской суд Москвы в качестве меры пресечения избрал домашний арест.

Бывший гендиректор ВСК и ФГУП «ГВСУ по спецобъектам» Андрей Белков фигурантом этого расследования стал 23 июля нынешнего года, когда в отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 285.4 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями при исполнении государственного оборонного заказа»). На момент задержания он работал советником руководителя управления заказчика капстроительства Минобороны.

Помимо материалов оперативно-разыскной деятельности вина Андрея Белкова, как утверждало следствие в суде при избрании ему меры пресечения в виде ареста, подтверждалась также показаниями Елены Ляхович.

Она, в частности, якобы утверждала, что лишь выполняла все указания Андрея Белкова, полагая, что закупка томографа будет осуществляться по так называемой схеме параллельного импорта.

Впоследствии показания Елены Ляхович легли в основу ее досудебного соглашения о сотрудничестве. Между тем сам Андрей Белков факт завышения цены при закупке томографа отрицает, а показания Елены Ляхович назвал лжесвидетельством. Подрядчики, как утверждает защита обвиняемого Белкова, были привлечены им вынужденно и исключительно для того, чтобы обойти санкции. «Отмечу, что коррупционной составляющей в действиях моего доверителя следствие не нашло. Более того, томограф был приобретен фактически по нижнему пределу рыночной стоимости по состоянию на декабрь 2019 года и сама сделка не причинила ущерба ни государству, ни ФГУП ГВСУ. Контракт был исполнен в срок, каких-либо претензий со стороны Минобороны не было»,— заявил «Ъ» адвокат Андрея Белкова Роман Костенко.

Между тем, по данным источников «Ъ», фамилия Андрея Белкова якобы фигурирует уже в материалах четырех аналогичных расследований, одно из которых ведет следственное управление ФСБ.

Впрочем, до конкретных обвинений в адрес бывшего руководителя ВСК и ФГУП «ГВСУ по спецобъектам» дело там пока не дошло. Адвокат Костенко заявил «Ъ», что ему о каких-либо новых претензиях правоохранительных органов к Андрею Белкову неизвестно.

Отметим, что в то время, когда Андрей Белков руководил ВСК, компания выполняла широчайший спектр работ: от возведения арсеналов, баз, полигонов, аэродромов и штабов до строительства жилых домов и объектов социальной сферы. При этом ее деятельность курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов, являющийся фигурантом громкого расследования о коррупции. Давал ли против него какие-либо показания Андрей Белков, неизвестно. Его защита утверждает, что таковых в деле нет, а говорил он лишь о том, что все решения, связанные с госконтрактами, включая номенклатуру, спецификации, стоимость и т. п., ему спускало руководство Минобороны.

Олег Рубникович