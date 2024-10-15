Рекрутеров научат любить российское образование

Минобрнауки России готовит предложения по регулированию деятельности рекрутинговых компаний, которые привлекают иностранных студентов в вузы РФ. Заместитель главы ведомства Константин Могилевский пояснил “Ъ”, что такие меры направлены на увеличение числа и качества отбора иностранных учащихся, а также призваны бороться с «недобросовестным поведением» отдельных участников рынка. Опрошенные “Ъ” представители образовательного сообщества инициативу поддерживают и предлагают «нормативно закрепить критерии отбора, порядок деятельности, алгоритм взаимодействия с вузами и, главное, ответственность агентов в части качественного приема иностранных абитуриентов».

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В мае этого года президент Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года». Ряд целей касается сферы образовательных ведомств, в их числе — увеличение к 2030 году численности иностранных студентов в российских вузах до 500 тыс. человек. Отметим, согласно Национальному докладу о реализации государственной политики в сфере образования, который был представлен правительством РФ Федеральному собранию, общее количество иностранных студентов в 2023 году составило 355 тыс. человек. За последние пять лет этот показатель вырос на 16%, став рекордным за все время.

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В Минобрнауки “Ъ” заявили, что для реализации поставленной цели необходимо создавать такие условия, чтобы «самые талантливые выпускники школ из других стран отдавали предпочтение именно высшим учебным заведениям нашей страны». «Сегодня перед нами стоит задача не просто увеличить количество иностранных студентов до 500 тыс. человек, но и сохранить при этом высокое качество отбора абитуриентов, обеспечить приток в российские вузы талантливой и мотивированной молодежи со всего мира»,— подчеркнул в разговоре с “Ъ” заместитель главы Минобрнауки Константин Могилевский.

Основной приток иностранных студентов идет в рамках поступления на коммерческой основе, уточнил замминистра.

Так, в 2023 году из 124,8 тыс. иностранных граждан 89 тыс. абитуриентов поступили на контракт. Устоявшейся практикой стало то, что часть будущих студентов при выборе университета и заключении контракта на обучение прибегают к услугам рекрутинговых компаний. «В последнее время участились случаи недобросовестного поведения со стороны отдельных рекрутинговых компаний, заключающегося в обмане иностранных студентов и нанесении ущерба университетам,— констатировал господин Могилевский.— Реагируя на них, Минобрнауки России готовит предложения по наведению порядка в данной сфере. Необходимо защитить абитуриентов, поддержать университеты и мотивировать добросовестные рекрутинговые компании на привлечение в нашу страну заинтересованных в получении качественного образования и способных учиться студентов».

Рекрутинговые агентства занимаются продвижением вузов за рубежом и помогают абитуриентам на всех этапах вступительной компании — от выбора вуза и сбора необходимых документов до получения визы и трансфера студентов в университет. Агентства располагаются в стране пребывания абитуриента — Индии, Турции, Иране и других государствах, граждане которых интересуются получением образования в РФ. Российские вузы заключают с такими компаниями договор, а также платят комиссию при успешном поступлении иностранцев или окончании студентами первого курса. В последнее время сообщалось о ряде конфликтов с участием рекрутинговых агентств. Так, в 2023 году СМИ рассказывали о скандале в Северном государственном медицинском университете в Архангельске. В вузе задержали ряд должностных лиц, подозреваемых в создании рекрутинговой организации за пределами РФ в мошеннических целях. Предполагается, что агентство заключало договоры на обучение по завышенной стоимости.

Директор по международной деятельности университета МИСИС Дмитрий Васильев подтвердил “Ъ”, что российские вузы активно сотрудничают с рекрутинговыми агентствами.

В частности, МИСИС успешно работает с несколькими «проверенными организациями». «Если Минобрнауки введет систему аккредитации или реестр таких организаций, это точно поможет отсеять недобросовестные компании»,— полагает господин Васильев. В пресс-службе РУДН также поддержали инициативу Минобрнауки. «Необходимо нормативно закрепить критерии отбора, порядок деятельности, алгоритм взаимодействия с вузами и, самое главное, их ответственность в части качественного приема иностранных абитуриентов,— пояснили в пресс-службе.— Общие правила позволят защитить и вузы, и абитуриентов от недобросовестных партнеров».

Эмилия Габдуллина