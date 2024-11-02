Перестрелка по заказу

Редакция «Коммерсантъ-Урал» продолжает серию материалов «Дела прошлых лет», где рассказывает о преступлениях, которые расследовались на Урале в 90-е и 2000-е годы, а также в наши дни. В марте 2003 года в Полевском ранее судимые местные жители совершили налет на кафе «Бахус» и открыли огонь по посетителям, один из которых скончался на месте. Во время расследования выяснилось, что целью нападавших был владелец ЗАО «Уральский мрамор», который в это время отдыхал в заведении. Заказчиков преступления установить не удалось. В 2004 году исполнителям Рустаму Таначеву и Михаилу Скрипачеву были вынесены суровые приговоры.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свердловский областной суд вынес убийцам суровые приговоры

Фото: Дмитрий Сухоросов Свердловский областной суд вынес убийцам суровые приговоры

Фото: Дмитрий Сухоросов

Поздним вечером 12 марта 2003 года двое неизвестных в черных масках с автоматом Калашникова, обрезом и пистолетом подъехали к кафе «Бахус» в Полевском. У входа в заведение их заметили друзья Тимур Ломидзе и Владислав Третьяков. Они подумали, что неизвестные хотят обворовать одну из припаркованных машин, поэтому попытались их задержать. Но преступники открыли огонь. Тимур Ломидзе был убит, его товарищ успел скрыться в кафе.

Боевики забежали за ним и открыли огонь по посетителям. В это время там отдыхал владелец ЗАО «Уральский мрамор» Александр Шитиков. Он укрылся за перевернутым столом и начал отстреливаться из пистолета «Иж». Одного из нападавших он сумел ранить. Стрелки выбрались из кафе и скрылись с места преступления.

После перестрелки прокуратура Полевского возбудила уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство) и по ст.30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Изначально основной версией следствия было покушение на господина Шитикова, так как он сам об этом рассказал правоохранительным органам и даже показал, кто мог быть исполнителем покушения.

Летом 2003 года сотрудникам милиции удалось задержать их. Убийцами оказались ранее судимые местные жители 26-летний Рустам Таначев и 25-летний Михаил Скрипачев.

Следствию удалось установить, что сообщники совершили налет на кафе «Бахус» с целью убийства Александра Шитикова.

По версии следствия, устранив его, заказчики, которых так и не удалось установить, могли получить контроль над его предприятием ЗАО «Уральский мрамор».

Обвиняемые вину не признали и заявили, что не имеют никакого отношения к перестрелке в кафе «Бахус». Однако следствию удалось найти достаточно доказательств, чтобы предъявить им обвинение.

Уголовное дело в отношении Рустама Таначева и Михаила Скрипачева рассматривал судья Свердловского областного суда Александр Сварцев спустя год после происшествия в «Бахусе». Суд полностью согласился с выводами следствия.

Во время следствия было установлено, что Рустам Таначев был причастен еще к одному убийству. В ноябре 2000 года он по заказу застрелил коммерсанта Михаила Лемтюгина из газового пистолета «Байкал», переделанного под стрельбу боевыми патронами. Убитый считался одним из криминальных авторитетов Полевского. Поводом для убийства стало то, что господин Лемтюгин знал о причастности Таначева к убийству жителя Полевского Дмитрия Ульянова в 1995 году. В его компьютере был обнаружен файл, где напрямую указывалось на этот факт. Как оказалось, покойный «коллекционировал» все криминальные происшествия в городе.

В 2004 году судья Александр Сварцев с учетом мнения гособвинения приговорил Михаила Скрипачева к 18 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, а Рустама Таначева — к 25 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остального срока в колонии строгого режима.

«Таначев был осужден за разбой дважды. Последний раз он, отбывая наказание, замучил своими письмами Комиссию по помилованию при президенте России. Его помиловали, отпустили. Однако он снова вступил в банду. Совершил заказное убийство во дворах на улице Громова. Переодевшись в бомжа, использовал пистолет с глушителем. Потом они со Скрипачевым расстреляли в кафе посетителей. Погибли люди, которые совершенно никому не мешали»,— рассказал Александр Сварцев для книги «Личность в мантии», изданной «Ъ-Урал».

Ранее «Ъ-Урал» сообщал о том, как в 1997 году в Нижнем Тагиле было совершено массовое убийство в сауне.

Мария Шараева, Николай Яблонский