Мстители устроили кровавую баню

Редакция «Коммерсантъ-Урал» продолжает серию материалов «Дела прошлых лет», где рассказывает о преступлениях, которые расследовались на Урале в 90-е и 2000-е годы, а также в наши дни. В Нижнем Тагиле в феврале 1997 года в банном комплексе лыжной базы «Спутник», где праздновалось день рождение одного из криминальных авторитетов, было совершено массовое убийство. По версии следствия, на вечеринку нагрянули несколько знакомых авторитета, которые из мести после разгоревшейся ссоры зарезали и расстреляли присутствующих. Все помещение было залито кровью. В 2001 году Свердловский областной суд вынес убийцам обвинительные приговоры.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Материалы уголовного дела о массовом убийстве в феврале 1997 года в банном комплексе лыжной базы «Спутник» в Нижнем Тагиле

Фото: Книга «Личность в мантии» Материалы уголовного дела о массовом убийстве в феврале 1997 года в банном комплексе лыжной базы «Спутник» в Нижнем Тагиле

Фото: Книга «Личность в мантии»

Массовое убийство произошло 7 февраля 1997 года в Нижнем Тагиле в банном комплексе лыжной базы «Спутник» Уралвагонзавода. По версии следствия, в тот день представители двух преступных группировок отмечали день рождение одного из криминальных авторитетов. Они пригласили на празднование проституток.

В полночь один из сотрудников лыжной базы на входе в сауну увидел обнаженное тело мужчины, лежавшее в луже крови. Войти внутрь он не решился и вызвал сотрудников милиции. Оперативники на месте обнаружили трупы еще четырех мужчин и трех женщин, четверо были ранены. Все помещения были залиты кровью.

Впоследствии один из раненых сообщил милиционерам о том, что около 23.00 в сауну пришли несколько их знакомых, один из них начал стрелять из газового пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами. Его сообщники нанесли хаотичные удары ножам по остальным участникам вечеринки. С места происшествия убийцы скрылись.

Андрей Коробейников, который тогда работал старшим оперуполномоченным уголовного розыска Дзержинского РОВД Нижнего Тагила, рассказал «Ъ-Урал», что на дне рождении собрались конкурирующие преступные группировки, которые занимались автомобильным бизнесом в Нижнем Тагиле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Материалы уголовного дела о массовом убийстве в феврале 1997 года в банном комплексе лыжной базы «Спутник» в Нижнем Тагиле

Фото: Книга «Личность в мантии» Материалы уголовного дела о массовом убийстве в феврале 1997 года в банном комплексе лыжной базы «Спутник» в Нижнем Тагиле

Фото: Книга «Личность в мантии»

По его данным, на праздновании должны были пройти деловые переговоры. «Когда началась стрельба, те, кто снимал сауну, были к ней не готовы. В результате много трупов и несколько раненых. Говорят, когда слили воду из бассейна, она была окрашена кровью, а на дне лежала мертвая девушка — в воде ее не было видно. Те, кто остались в живых, разбежались»,— вспоминал оперуполномоченный. Андрей Коробейников подчеркнул, что одному из потерпевших удалось сбежать «в чем был» и доехать до родственников. С полученными ранениями он был доставлен в Верхнюю Салду для оказания медицинской помощи.

В 1998—1999 годах по подозрению в совершении убийства были задержаны Александр Ложкин, Владимир Жалилов, Сергей Ортиков и Алексей Горохов. Правоохранителям удалось выяснить, что они присутствовали на вечеринке, во время которой у них разгорелась ссора с одним из присутствующих. Тогда их попросили покинуть помещение.

К полуночи они вернулись, чтобы отомстить. Ложкин застрелил шесть человек, а его подельники зарезали остальных.

«Среди потерпевших было два брата. Один получил ножевое ранение, он спрятал брата за дверями одного из помещений. Привалился к дверям, так и умер. Таким образом, спас брата. Одна женщина в нерабочей парилке в темноте сидела. Ложкин туда заглянул и пальнул ей в лицо. Ей челюсть вышибло, она сознание потеряла, но выжила. Когда они уходили, то со слов потерпевших, один предложил: "давайте еще гранату кинем"», — рассказал председательствующий по делу судья Свердловского областного суда Владимир Тресков для книги «Личность в мантии», изданной «Ъ-Урал».

В апреле 2001 года Свердловский областной суд вынес приговор. Александр Ложкин был приговорен к пожизненному заключению, Владимиру Жалилову суд назначил 21 год колонии, Сергею Ортикову — 20 лет, Алексею Горохову — 19 лет лишения свободы.

Мария Шараева, Николай Яблонский