Райффайзенбанк опроверг тестирование продажи валюты в банкоматах

Райффайзенбанк сообщил, что не проводит пилотный проект по продаже наличной валюты в банкоматах. Информация о запуске в Москве услуги покупки наличных долларов через банкоматы была опубликована на сайте банка по технической ошибке, сообщили в кредитной организации банка.

«Технически банкоматы предназначены для работы только с рублями, и вопрос возвращения операций с валютой находился в процессе проработки с учетом всех ограничений, но процесс был остановлен... Информация о проведении пилота не предназначалась для широкого круга клиентов»,— пояснили ТАСС в пресс-службе.

В марте 2023 года Европейский центральный банк потребовал от Raiffeisen Bank International (RBI) закрыть бизнес в России. В июле 2024-го в RBI заявили, что «значительно сократили» операции в РФ. В сентябре российский суд запретил сделки с акциями Райффайзенбанка в рамках судебного разбирательства, инициированного Rasperia Trading Limited против Strabag SE, ее австрийских основных акционеров и банка. В результате RBI не может передать свои акции в АО «Райффайзенбанк», что затрудняет процесс продажи. Тем не менее по итогам сентября банк получил 15,5 млрд руб. прибыли и по этому показателю вошел в пятерку самых прибыльных банков за этот месяц.

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