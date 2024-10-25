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Коммерсантъ FM
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Поуходный налог

Дочерние структуры иностранных банков разошлись в прибылях и убытках

Российские «дочки» иностранных банков в сентябре 2024 года оказались среди как самых прибыльных, так и самых убыточных кредитных организаций страны. Причем больше половины убытков всей банковской системы за отчетный период пришлось на Юникредит-банк. Эксперты считают, что результаты банков с иностранным участием характеризуются различием в стратегии их выхода с отечественного рынка. При этом они допускают, что даже самые убыточные среди них покажут прибыль по итогам года.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно данным Банка России, в сентябре почти шесть десятков российских банков получили убытки. При этом больше половины всей суммы потерь пришлось на «Юникредит», чистый убыток которого составил 10,75 млрд руб. При этом другие банки с иностранным участием, объявившие о планах сворачивать бизнес в России, зафиксировали прибыль по итогам месяца. В частности, у Райффайзенбанка она составила 15,5 млрд руб., и он по этому показателю вошел в пятерку самых прибыльных банков сентября. Ситибанк, который с 20 сентября объявил о прекращении работы всех выпущенных им дебетовых карт, а с 25 сентября — всех переводов и платежей через СБП, попал в десятку самых прибыльных российских банков, заработав 5,5 млрд руб. Также объявивший об уходе из России банк «Интеза» заработал в сентябре 2,8 млрд руб., попав в тридцатку самых прибыльных отечественных кредитных организаций.

Впрочем, проблемы у банковского сектора начались еще летом, и «Юникредит» в этом не уникален, считает управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова. «Именно во втором полугодии начали реализовываться риски, связанные с высокой процентной ставкой»,— отмечает она. И эти риски касаются всего сектора. При этом на результатах «дочек» иностранных банков также сказываются судебные баталии, в которых они участвуют, и связанная с этим необходимость формировать и дофинансировать резервы по тем активам, из-за которых они судятся.

Вместе с тем эксперты считают, что случай «Юникредита» может быть особым.

Главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян напоминает, что у банка «был шанс продать 100% акций структурам "Интерроса" весной 2022 года, который он упустил из-за скаредности акционеров». В то время холдинг Владимира Потанина приобрел Росбанк, владельцем которого являлась итальянская группа Societe Generale (см. “Ъ” от 12 апреля 2022 года). Кроме того, в мае 2024 года в рамках судебных разбирательств с «Русхимальянсом» (дочерней компанией «Газпрома»), подавшим иск к материнской структуре, Юникредит-банк был вынужден передать истцу в качестве залога ОФЗ на сумму около 50 млрд руб. Госпожа Авакимян не исключает, что после этого «банк перешел к тактике, предусматривающей еще более консервативную политику: большее резервирование не только кредитов, но и забалансовых обязательств».

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Теперь, по словам госпожи Авакимян, банк амортизирует клиентский бизнес в опережающем режиме и параллельно происходит оптимизация расходов. В результате баланс «тает на глазах». Так, согласно опубликованной отчетности на 1 июля, его активы снизились на 12,5%, до 980 млрд руб., а сам банк оказался лидером по объему сокращения среди кредитных организаций с иностранным участием (см. “Ъ” от 5 сентября).

Текущие убытки «Юникредита», по ее мнению, могут быть связаны со сжатием маржи — дорогое рублевое фондирование в совокупности с низкодоходным размещением активов, и все это происходит на фоне расходов на закрытие офисов, выплаты компенсаций, переоценки активов и повышенного резервирования.

В целом же, как отмечает Анастасия Владимирова, «дочки» иностранных банков в России, с одной стороны, сумели адаптироваться к новым реалиям, а с другой — сокращают свой бизнес в стране и находятся в перманентном поиске покупателя, но не слишком стараются, так как продолжают зарабатывать, несмотря на санкции. «Относительно хорошие финансовые результаты они показывают на фоне того, что у населения и бизнеса сохраняется потребность в трансграничных переводах, и это направление вытянет их показатели в плюс по итогам года»,— считает эксперт.

Максим Буйлов, Ксения Дементьева

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