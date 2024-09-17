В деле бывшего главы Актанышского района Татарстана Энгеля Фаттахова появился новый эпизод. Обвиняемого подозревают в еще одном эпизоде взятки. Ранее Энгелю Фаттахову предъявили обвинение в получении 2 взяток на 24,2 млн руб. Об этом сообщает «Реальное Время».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-главу Актанышского района Татарстана заподозрили в новом эпизоде взятки

Фото: Василий Александров, Коммерсантъ Экс-главу Актанышского района Татарстана заподозрили в новом эпизоде взятки

Фото: Василий Александров, Коммерсантъ

По версии следствия, третью взятку в деле Энгель Фаттахов получил от директора компании «Мастерстрой» в 2015–2017 годах. Бывшему главе татарстанского района отдали 2,1 млн руб. деньгами. Директор «Мастерстрой» также передал часть взятки в виде имущества и услуг на 12 млн руб. в пользу агрофирмы «Чишма», которой владела семья обвиняемого.

Энгеля Фаттахова также обвиняют в получении взятки от представителя «Спецстроя» на 21,8 млн руб и директора «Теплосервиса» на 2,4 млн руб.

Обвиняемый и его защитники узнали о появлении нового эпизода в деле только на заседании Набережночелнинского суда. Энгель Фаттахов присутствовал по видеосвязи из тюремной больницы. Он пожаловался на боли в сердце.

Набережночелнинский суд продлил арест бывшему главе Актанышского района до 21 ноября.

Диана Соловьёва