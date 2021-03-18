ФНБ готовят к вложениям

Власти после оценки перспектив превышения ликвидной частью Фонда национального благосостояния (ФНБ) в ближайшие три года порога в 7% ВВП могут начать вложение его средств в инвестпроекты уже в ближайшие месяцы. Как сообщил в среду глава Минфина Антон Силуанов, ведомство уже направило на рассмотрение правительства новые правила инвестирования денег ФНБ, предусматривающие, что доля участия фонда не должна превышать 25% стоимости проекта, а объем заемных средств — 40%. Впрочем, если быстро согласовать поправки не удастся, власти готовы начать инвестирование и по старым правилам — подобная спешка, видимо, может быть связана с нежеланием бизнеса вкладываться в крупные проекты без разделения рисков с государством при заявленных правительством планах по наращиванию частных инвестиций.

Инвестирование «излишков» средств ФНБ может начаться в первом полугодии 2021 года, сообщил в среду глава Минфина Антон Силуанов. Однако перед этим власти должны в рамках весенней корректировки макроэкономического прогноза убедиться, что на трехлетнем горизонте ФНБ превысит 7% прогнозного ВВП — тогда у правительства будут «все законодательные основания для принятия решения о вложении средств».

Поясним, согласно Бюджетному кодексу, средства ликвидной части ФНБ, превышающей 7% ВВП, могут быть направлены на реализацию инвестиционных проектов, в которых заинтересовано государство. Активное обсуждение такой возможности началось в 2019 году, когда стало ясно, что средств для этого будет достаточно. Впрочем, на фоне коронакризиса, начавшегося в 2020 году, дискуссия прервалась — и стала вновь актуальной в контексте объявленного властями запуска нового инвестцикла (напомним, в последние годы экономические власти разворачивали в РФ систему поддержки частных инвестиций, наиболее крупными инструментами которой являются соглашения о защите и поддержке капвложений, предполагающие гарантии стабильности инвестклимата, государственно-частные партнерства и специнвестконтракты). Впрочем, даже с учетом таких планов Минфин без охоты говорил об инвестировании средств ФНБ, ссылаясь на то, что в отдельные годы ликвидная часть ФНБ до отметки в 7% ВВП не дотянет. Так, согласно бюджету на эту трехлетку, ликвидная часть в 2021 году прогнозируется на уровне 7,1% ВВП, в 2022-м — 6,76%, а в 2023-м — 6,97%.

Отметим, по состоянию на 1 марта объем ФНБ составил 13,5 трлн руб., или 11,7% прогнозного ВВП на 2021 год. Ликвидная часть ФНБ (за вычетом средств, которые вложены в облигации, акции и на депозиты) составила 8,7 трлн руб., или 7,5% ВВП.

На прошлой неделе президент Владимир Путин сообщил, что при сохранении текущей внешнеэкономической конъюнктуры фонд будет ежемесячно пополняться на 180–200 млрд руб., и поручил правительству подготовить предложения по инвестированию его средств, провести оценку проектов, находящихся в высокой степени готовности, и «без промедления» запустить их. Ускорение этому процессу придала, видимо, неготовность бизнеса к крупным вложениям на действующих условиях — предпринимателям нужно разделение с государством рисков при реализации проектов, в том числе путем привлечения средств ФНБ (см. “Ъ” от 12 марта).

Перечень проектов, как отметил в среду Антон Силуанов, будет готов в течение месяца. По консервативным оценкам, объем вложений средств ФНБ в них может составить анонсированный еще в 2019 году 1 трлн руб. на три года. Вполне ожидаемо государство рассматривает возможность вложения в окупаемые проекты — как отмечал министр на прошлой неделе, власти рассчитывают, что на 1 руб. ФНБ должно привлекаться не менее 5 руб. частных инвестиций. В качестве возможного претендента на средства ФНБ министр вчера назвал проект ВСМ Москва—Санкт-Петербург — «только один этот проект стоит 1 трлн руб., и если говорим о том, что 25% (может быть доля ФНБ в бюджете одного проекта), то значительная часть уже может быть направлена на такого рода проект». Остальные проекты, которые могут попасть в перечень, министр называть не стал.

Кроме того, Минфин уточнил и правила вложений средств ФНБ — участие фонда не должно превышать 25% объема проекта, а объем заемных средств не должен быть выше 40%.

Отметим, до сих пор конкретных критериев инвестирования «излишков» средств ФНБ предусмотрено не было — до накопления в фонде 7% ВВП все его средства должны размещаться на депозитах и счетах ЦБ, который вкладывает их только в высоколиквидные зарубежные активы, а свыше этой планки — допускается размещение «в иные финансовые активы». В 2019 году Минфин разработал законопроект, устанавливающий, что вложения ФНБ не могут превышать 20%, однако он так и не был принят — обсуждались и иные идеи. Сейчас предложенные Минфином изменения находятся на рассмотрении в правительстве — Антон Силуанов выразил надежду, что в ближайшее время они будут утверждены. Впрочем, если быстро это сделать не удастся, первые вложения могут быть распределены и до вступления постоянных правил в силу.

Евгения Крючкова