Платежи размажут тонким слоем

Минфин предпринял попытку вернуться к «бюджетной нормальности» после пандемии и вызванного ей нового сдвига пика бюджетных расходов на конец года. Для этого ведомство готово расширить возможности перераспределения бюджетных ассигнований между объектами капитального строительства в зависимости от их готовности и прекратить практику правки бюджетной росписи для расширения финансирования контрактов, аврально заключаемых после 1 декабря. Основная цель изменений — стимулировать участников бюджетного процесса и контрагентов к своевременной контрактации и сдаче объектов и ускорить приток госинвестиций в экономику.

После увеличения «бюджетного навеса» — концентрации госзакупок в конце года вместо их равномерного распределения (в 2020 году за четвертый квартал они выросли на четверть к тому же кварталу 2019 года, до 3,8 трлн руб., а за декабрь отдельно — на 73%, до 1,75 трлн, см. “Ъ” от 8 февраля) — Минфин намерен добиваться ужесточения бюджетной дисциплины, следует из опубликованного на regulation.gov.ru проекта постановления правительства.

Так, ведомство предлагает расширить в 2021 году применение механизма комплексного запроса — возможности перераспределения бюджетных ассигнований для ускорения строительства «опережающих» объектов капитального строительства за счет отдаления сроков «запаздывающих».

Ранее Минфин уже предусмотрел возможность такого перераспределения между годами бюджетной трехлетки и отдельными распорядителями, если оно не требует корректировки бюджетной росписи (механизм не распространяется на новые проекты, а средства на «опережающий» объект должны быть уже предусмотрены трехлетним бюджетом). Применение механизма доступно при капвложениях в объекты федеральной, региональной и муниципальной собственности, а также при бюджетных инвестициях в объекты частных компаний при наличии предложений главных распорядителей бюджетных средств о том, какие проекты требуют ускоренных расчетов, а какие могут стать источником финансирования. Запрос согласовывают Минфин, Минэкономики и ответственный исполнитель госпрограммы, а утверждает правительственная комиссия по региональному развитию.

Новым же проектом Минфина предлагается разрешить перераспределять средства между объектами уже и в рамках одного финансового года.

«Поправки, предусмотренные проектом, направлены на оптимизацию, в том числе на сокращение сроков такого перераспределения»,— пояснили “Ъ” в Минфине. Де-факто главные распорядители смогут гибко финансировать бюджетные обязательства по факту выполненных работ. Отметим, технически такую возможность обеспечивает в том числе запуск с 2021 года системы казначейских платежей (см. “Ъ” от 21 октября 2020 года): пул бюджетной ликвидности в управлении казначейства «в моменте» оценивается в 1,2 трлн руб., что и позволит гибко перераспределять средства между проектами без рисков кассового разрыва.

Отметим, что механизм комплексного запроса должен стимулировать исполнителей госконтрактов к ускоренному выполнению работ, поскольку гарантирует своевременные расчеты. Этой же цели призваны служить проектируемое применение электронного актирования, подтверждающего возникновение денежных обязательств по оплате заключаемых в 2021 году контрактов, а также сокращение сроков распределения средств на закупки вдвое, до десяти дней. Внутренняя конкуренция за бюджетные средства, очевидно, также подтолкнет ведомства к ускоренной контрактации проектов. Хотя объем ассигнований на «запаздывающие» проекты не подлежит сокращению, риски «сворачивания» проектов при правках бюджета не снимаются, что и должно способствовать переносу закупок на начало года и сокращению бюджетного навеса, которого добивается Минфин. Для этих целей проектом также предлагается запретить правки бюджетной росписи в начале года для финансирования контрактов, заключенных после 1 декабря. Ранее Минфин уже настаивал (см. “Ъ” от 26 ноября 2020 года) на аналогичном закрытии возможности правки сводной бюджетной росписи при бюджетных инвестициях в рамках нацпроектов.

Диана Галиева, Олег Сапожков