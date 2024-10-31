Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В «яблоке» заведутся новые пошлины

Стоит ли ждать подорожания техники Apple

Продукция корпорации из Купертино в России может внепланово подорожать, на нее хотят ввести дополнительные пошлины. Такую инициативу депутаты Госдумы планируют рассмотреть в ноябре. Если идея найдет поддержку, дополнительные доходы от сборов предлагают направить на поддержку российских производителей и разработчиков приложений. Размер новых пошлин не раскрывается, но есть оговорка: их начнут взимать в том случае, если Apple не снимет ограничения на установку некоторых отечественных программ, пояснил один из авторов законопроекта, глава думского комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

При этом Apple напрямую с российскими властями не взаимодействует, а iPhone и другие продукты поступают по параллельному импорту. Как потенциальные сборы могут сказаться на рынке? Техноблогер Wylsacom Валентин Петухов считает, что прямых инструментов влияния на Apple нет, так что в итоге появится новый вариант налога на роскошь: «Стоит сказать, что Apple до сих пор соблюдает требование законодательства, которое принуждает устанавливать российские приложения на смартфоны. И даже телефон, купленный в Дубае, в Китае, где бы то ни было, если он регистрируется в России, то предлагается меню, где какие-то приложения до сих пор можно скачать в AppStore.

На сколько и почему подорожали смартфоны

Пошлина как будто бы никак на компанию Apple не повлияет, потому что она свой бизнес здесь свернула. Если говорить о неком налоге на все въезжающие телефоны или те, которые будут продаваться в России, то в данном случае это скорее бьет по продавцу, который, наверное, не очень рад от того, что у него цены взлетят не из-за его желания. В очередной раз такая популистская мера, которая должна зачем-то привлечь внимание к продукции компании Apple.

Отрасль и так достаточно сильно пострадала, немного оправилась за счет параллельного импорта и серых схем, как будто не время какие-то придумывать конструкции. Но кому-то виднее, как защищать российского пользователя от тлетворного влияния Apple. Мне дополнительные пошлины, налоги и желание ограничить возможности пользователей, честно говоря, не очень понятны».

Идею, как пишет «Парламентская газета» поддержали в Минпромторге, а правовое управление президента указало на необходимость более детальной проработки. В случае если новые сборы утвердят, ритейлеры и крупные сети будут играть по этим правилам, признаются собеседник “Ъ FM”. Пока не ясно, каким может быть механизм взимания пошлины. Дополнительные сборы могут побудить американскую компанию изменить политику в отношении российских приложений, считает продакт-менеджер по направлению Apple группы компаний X-Com Антон Гусев:

«Если такая инициатива будет поддержана, введен сбор, мы как честные игроки рынка будем его платить. Надо понимать, на что пойдут эти деньги. Если разработчикам софта, мне кажется, в этом есть определенная польза. У нас нет, к сожалению, толковой операционной системы на территории Российской Федерации. Если бы она была полноценной, почему нет? Но у нас прекрасный софт. Многие сервисы, которые реализованы именно в плане программного обеспечения на территории Российской Федерации, работают на порядок лучше, чем зарубежные аналоги.

Юрий Литвиненко — о различии российских проблем телефонов от Apple и от Google

Юрий Литвиненко — о различии российских проблем телефонов от Apple и от Google

Если зайти в AppStore и попробовать скачать приложение Сбербанка, у вас не получится, потому что его там нет — Apple его оттуда удалила. Запретить блокировать приложения банков — такая законодательная инициатива может быть, вопрос только в том, как это будет реализовано. Пока эти взаимоотношения регулируются санкциями, компания Apple может его, наоборот, разрешить».

Как пояснили в Минпромторге, в качестве одного из вариантов исполнения новой нормы российских продавцов могут обязать самостоятельно устанавливать магазин отечественных приложений RuStore. Но есть сложности: делать это можно только с согласия покупателя, поскольку потребуется вскрывать коробки с новыми iPhone.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Станислав Крючков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...