В «яблоке» заведутся новые пошлины

Продукция корпорации из Купертино в России может внепланово подорожать, на нее хотят ввести дополнительные пошлины. Такую инициативу депутаты Госдумы планируют рассмотреть в ноябре. Если идея найдет поддержку, дополнительные доходы от сборов предлагают направить на поддержку российских производителей и разработчиков приложений. Размер новых пошлин не раскрывается, но есть оговорка: их начнут взимать в том случае, если Apple не снимет ограничения на установку некоторых отечественных программ, пояснил один из авторов законопроекта, глава думского комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

При этом Apple напрямую с российскими властями не взаимодействует, а iPhone и другие продукты поступают по параллельному импорту. Как потенциальные сборы могут сказаться на рынке? Техноблогер Wylsacom Валентин Петухов считает, что прямых инструментов влияния на Apple нет, так что в итоге появится новый вариант налога на роскошь: «Стоит сказать, что Apple до сих пор соблюдает требование законодательства, которое принуждает устанавливать российские приложения на смартфоны. И даже телефон, купленный в Дубае, в Китае, где бы то ни было, если он регистрируется в России, то предлагается меню, где какие-то приложения до сих пор можно скачать в AppStore.

Пошлина как будто бы никак на компанию Apple не повлияет, потому что она свой бизнес здесь свернула. Если говорить о неком налоге на все въезжающие телефоны или те, которые будут продаваться в России, то в данном случае это скорее бьет по продавцу, который, наверное, не очень рад от того, что у него цены взлетят не из-за его желания. В очередной раз такая популистская мера, которая должна зачем-то привлечь внимание к продукции компании Apple.

Отрасль и так достаточно сильно пострадала, немного оправилась за счет параллельного импорта и серых схем, как будто не время какие-то придумывать конструкции. Но кому-то виднее, как защищать российского пользователя от тлетворного влияния Apple. Мне дополнительные пошлины, налоги и желание ограничить возможности пользователей, честно говоря, не очень понятны».

Идею, как пишет «Парламентская газета» поддержали в Минпромторге, а правовое управление президента указало на необходимость более детальной проработки. В случае если новые сборы утвердят, ритейлеры и крупные сети будут играть по этим правилам, признаются собеседник “Ъ FM”. Пока не ясно, каким может быть механизм взимания пошлины. Дополнительные сборы могут побудить американскую компанию изменить политику в отношении российских приложений, считает продакт-менеджер по направлению Apple группы компаний X-Com Антон Гусев:

«Если такая инициатива будет поддержана, введен сбор, мы как честные игроки рынка будем его платить. Надо понимать, на что пойдут эти деньги. Если разработчикам софта, мне кажется, в этом есть определенная польза. У нас нет, к сожалению, толковой операционной системы на территории Российской Федерации. Если бы она была полноценной, почему нет? Но у нас прекрасный софт. Многие сервисы, которые реализованы именно в плане программного обеспечения на территории Российской Федерации, работают на порядок лучше, чем зарубежные аналоги.

Если зайти в AppStore и попробовать скачать приложение Сбербанка, у вас не получится, потому что его там нет — Apple его оттуда удалила. Запретить блокировать приложения банков — такая законодательная инициатива может быть, вопрос только в том, как это будет реализовано. Пока эти взаимоотношения регулируются санкциями, компания Apple может его, наоборот, разрешить».

Как пояснили в Минпромторге, в качестве одного из вариантов исполнения новой нормы российских продавцов могут обязать самостоятельно устанавливать магазин отечественных приложений RuStore. Но есть сложности: делать это можно только с согласия покупателя, поскольку потребуется вскрывать коробки с новыми iPhone.

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Станислав Крючков