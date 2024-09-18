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Коммерсантъ FM
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Смартфоны на операторском обслуживании

Юрий Литвиненко о различии российских проблем телефонов от Apple и от Google

От людей самой разной степени публичности можно регулярно услышать одну и ту же мысль, касающуюся использования телефонов или любой другой «умной» техники. В зависимости от того, как вы сами смотрите на проблему, ее можно назвать или теорией заговора, или моделью рисков. Эту мысль можно свести к однозначной установке: все, что зависит от иностранных сервисов, рано или поздно перестанет работать.

Юрий Литвиненко

Юрий Литвиненко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Юрий Литвиненко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Отключения заграничными игроками в РФ разных функций, сервисов и возможностей, которые можно наблюдать вплоть до нынешнего дня, определенно сделали эту установку более популярной. Они же показали многим, насколько в области технологий важно сотрудничество. Например, фактически всеобщая совместимость разных сотовых сетей и телефонов держится не только на следовании стандартам связи, но и на желании договариваться.

В 2022 году покупатели новых iPhone — первых, ввезенных в РФ параллельным импортом — столкнулись с тем, что у них не работает функция передачи голоса по сетям LTE (VoLTE). Все из-за того, что Apple перестала включать в свои устройства специальные файлы, учитывающие особенности сетей каждого из российских операторов (см. “Ъ” от 26 декабря 2022 года). Спустя почти два года первые покупатели несравнимо более редкого в РФ телефона Google Pixel 9 (был представлен в США в августе) столкнулись с более существенной проблемой. Судя по сообщениям на профильных форумах и в блогах, у некоторых людей на этих телефонах в принципе не работает мобильный интернет.

В МТС, чьи абоненты пожаловались на проблемы с Google Pixel 9, в комментарии “Ъ” сделали акцент не столько на проблеме массовости («мы получили лишь две жалобы»), сколько на редкости этих телефонов на российском рынке. Действительно, Pixel — это нишевый для России товар, которым пользуются в основном фанаты бренда, техноэнтузиасты, любители «чистого» Android в том виде, в котором его разработала Google. Но если мы оцениваем устройства на предмет того, насколько сильно производитель контролировал его выпуск, iPhone и Pixel — устройства одного класса. И Apple, и Google разработали как операционные системы, встроенные в телефоны, так и используемые в них процессоры.

Казалось бы, российские покупатели и iPhone, и Pixel должны брать на себя одинаковые риски, связанные с отсутствием поддержки производителей в стране. Но массовость iPhone сделала проблемы с VoLTE головной болью не пользователя, а операторов — им, насколько они мне сообщили, удалось и без Apple, своими силами вернуть работоспособность технологии. И пока одни, говоря о рисках, призывают «покупать отечественное», в выигрыше остаются те, кто руководствовался принципом «покупай популярное».

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