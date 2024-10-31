Что ждет россиян в ноябре 2024 года

Легализация майнинга, передача данных блогеров в Роскомнадзор, прекращение полномочий иноагентов в органах власти и другие нововведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С 1 ноября в России будет легализован майнинг криптовалюты. Заниматься им смогут компании и ИП, включенные в специальный реестр. Физическим лицам не требуется быть внесенными в этот список. Однако они при майнинге не должны превышать установленные лимиты потребляемой электроэнергии. Правительство сможет устанавливать запрет на добычу криптовалюты в отдельных регионах.

Как будет работать закон о легализации майнинга — в материале «Ъ».

С 1 ноября администрация мессенджеров будет обязана не допускать получения пользователями анонимных сообщений и звонков, если они не давали подобного согласия.

Как изменилось количество мошенников в мессенджерах — в материале «Ъ».

С 1 ноября блогеры с аудиторией более 10 тыс. подписчиков будут обязаны передавать свои данные в Роскомнадзор. Требование касается также и владельцев публичных каналов в мессенджерах. С 1 января 2025 года соцсети будут обязаны по требованию Роскомнадзора в течение суток блокировать страницы блогеров, не передавших данные о себе в реестр.

Как эксперты оценили новый закон — в материале «Ъ».

С 1 ноября участники специальной военной операции (СВО) на Украине смогут получить справку о своем статусе в МФЦ или с помощью портала «Госуслуги». Она будет соответствовать единому образцу. Кроме того, документ смогут получить члены семьи бойца.

Главные события СВО за октябрь 2024 года — в материале «Ъ».

С 1 ноября банкам запретят брать комиссию за переводы через СБП в пользу государства. Например, при уплате штрафов, налогов и прочее.

Как изменился объем переводов от компаний физлицам через СБП — в материале «Ъ».

С 5 ноября новые категории граждан получат право на отсрочку от исполнения наказания. Изменения коснутся беременных женщин, матерей детей до 14 лет, а также отцов, если отец является единственным родителем таких детей.

Какие еще изменения были приняты в системе исполнения наказаний — в материале «Ъ».

С 7 ноября для установки личности иностранцев и лиц без гражданства будет разрешено использовать информацию, полученную в результате государственной геномной регистрации. Правительство сможет проводить эксперименты по апробации не предусмотренных законом правил въезда иностранцев в Россию.

Какие ограничения для незаконных мигрантов приняли в Госдуме — в материале «Ъ».

С 7 ноября репатрианты, участвующие в госпрограмме по добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, смогут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание.

Какие результаты показала программа по переселению соотечественников в прошлом году — в материале «Ъ».

С 11 ноября будут досрочно прекращены полномочия иноагентов в органах власти. Своих постов лишатся граждане, входившие в реестр иностранных агентов к 15 мая 2024 года и до сих пор сохранившие этот статус.

Как стриминговые сервисы обязали маркировать треки иноагентов — в материале «Ъ».

С 14 ноября станет возможным ознакомление с материалами таможенной проверки. Данные будут предоставляться в течение пяти дней с момента подачи запроса. Их можно будет фотографировать и делать копии.

Как в России проводился эксперимент по таможенному мониторингу — в материале «Ъ».

21 ноября истекает срок, в течение которого лица, принятые в гражданство РФ, должны принести присягу, если они получили свой статус до вступления в силу соответствующего закона. В противном случае они будут считаться не приобретшими гражданство РФ.

Когда в России появилась присяга при вступлении в гражданство — в материале «Ъ».

С 26 ноября региональные власти получат право разрабатывать и утверждать планы тушения природных пожаров. Кроме того, они смогут проводить мероприятия по предупреждению ЧС и ликвидации их последствий.

Как правительство изменило ответственность за лесные пожары — в материале «Ъ».

Василий Кузнецов