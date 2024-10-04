Эта музыка будет меченой

Композиции музыкантов-иноагентов с 4 октября будут отображаться в библиотеках российских музыкальных стримингов с маркировкой. По данным “Ъ”, на первом этапе плашка будет размещена только в карточке артиста, а за исполнением требования будут следить Минюст и Роскомнадзор. Участники рынка отмечают, что они не работают с музыкантами и их контентом напрямую, а о наличии у артиста статуса иноагента сервисы уведомляют отраслевые объединения или регулятор. Маркировка не повлияет на выдачу артистов в стримингах и их продвижение, считают на музыкальном рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Российские музыкальные сервисы «Яндекс Музыка», «VK Музыка», «Звук» и «МТС Музыка» с 20:00 4 октября начнут маркировать треки музыкантов-иноагентов, сообщил зампред комитета Госдумы по информполитике, IT и связи Антон Горелкин в своем Telegram-канале. Техническая реализация этой инициативы долго обсуждалась с участниками рынка, но «решение было найдено», отметил депутат. По его словам, маркировка позволит пользователю принимать решение о поддержке таких артистов: «Ведь размер вознаграждения, которое получает исполнитель, напрямую зависит от количества прослушиваний».

За исполнением новых требований со стороны платформ и правообладателей будет следить регулятор, уточнил господин Горелкин. По данным “Ъ”, им станет Министерство юстиции, которое и выносит решение о признании иноагентом, а также Роскомнадзор. Сама маркировка на первом этапе будет размещена в карточке артиста, говорят собеседники “Ъ” на музыкальном рынке. Минюст не прокомментировал “Ъ” эту информацию. “Ъ” также направил запрос в Роскомнадзор.

В «Яндекс Музыке», «Звуке», «МТС Медиа» (управляет «МТС Музыкой») отметили, что «не работают с музыкантами и их контентом напрямую». «Информацию о том, что артист является иноагентом, мы получаем от отраслевых объединений или госорганов»,— уточнили в стримингах. «VK Музыка» не ответила “Ъ”.

В списке иноагентов сейчас находятся Земфира, Noize MC (Иван Алексеев), Oxxxymiron (Мирон Федоров), Монеточка (Елизавета Гырдымова), Андрей Макаревич, Алишер Валеев (Моргенштерн), Максим Покровский, Борис Гребенщиков и другие музыканты. В марте 2024 года вступил в силу закон о полном запрете рекламы на всех ресурсах иноагентов на любых платформах.

Сейчас законодательная база маркировки иноагентов при создании и распространении какой-либо информации регулируется ФЗ №255 «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», объясняет младший юрист BGP Litigation Нина Маханова. Помимо СМИ маркировку обязаны ставить сами иностранные агенты (все люди, организации и общественные объединения, включенные в реестр иностранных агентов), а также учредители, члены, участники и руководители общественных объединений, включенных в реестр иностранных агентов, и др., уточняет юрист: «То есть тут маркировка по логике закона применима к любому публичному упоминанию иногентов».

Согласно ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ («Производство материалов и их распространение без указания, что эти материалы произведены, распространены или направлены иностранным агентом»), штраф за неисполнение требований к маркировке составляет для физических лиц от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для должностных — от 100 тыс. до 300 тыс. руб., для юридических — от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

Сама маркировка иноагента не повлияет на продвижение на стримингах, считает собеседник “Ъ” на музыкальном рынке. Контент может быть ограничен в рекомендациях, если он нарушает публичные правила стриминга, уточняет он: «Например, если в нем затрагиваются чувствительные темы, присутствует нецензурная лексика или шок-контент, то он может быть отмечен специальными знаками, указывающими на ограничение по возрасту, или удален». Личность артиста, его статус и детали его биографии для стримингов значения не имеют, говорит источник.

Пессимизации иноагентов в выдаче стримингов не будет, поскольку это не предусмотрено требованиями законодательства, добавляет собеседник “Ъ” на медиарынке.

Топ-менеджер одного из стримингов уточнил, что кавер-версии (исполнение авторского произведения кем-то другим) песен иноагентов маркироваться не будут: «Но только если в названии трека не будет упоминания исполнителя-иноагента».

Юлия Юрасова