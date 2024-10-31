Депозитам гарантируют безопасность

Обязательное страхование вкладов предлагают увеличить вдвое. С инициативой выступили в Ассоциации российских банков, пишут «Известия». Порог был установлен еще десять лет назад, он составляет 1,4 млн руб. В ассоциации считают, что для вкладов до трех лет его нужно поднять до 3 млн руб., а для долгосрочных — до 10 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

“Ъ FM” попросил оценить эту идею гендиректора агентства «Бизнес Дром» Павла Самиева: «Действительно, это логичное изменение, которое назрело, потому что всегда есть инфляционный накопленный эффект, рубль сейчас — это не тот рубль, что был пять лет назад. Не может лимит, наверное, оставаться одинаковым десятилетиями с учетом изменений среднего размера вклада, поэтому он должен пересматриваться. Те предложения, которые Ассоциация представила, мне видятся логичными, в том числе и разделение на долгосрочные и прочие вклады, потому что дополнительное стимулирование через повышенный лимит по долгосрочным вкладам может быть существенным для поддержания структуры пассивов у банков в сторону более длинных.

Мотивация держать больше средств на более длинных вкладах через повышенный лимит — это правильная мотивация. При этом доходность по коротким вкладам сейчас выше, чем по длинным, это связано с тем, что ставка сейчас высокая. Вряд ли эта тенденция будет сохраняться и дальше, я думаю, это какой-то краткосрочный эффект. Если будет обычное, стандартное распределение — чем дольше срок, тем больше доходность — и еще будет мотивация через повышенный лимит, я думаю, доля именно длинных вкладов будет больше».

ЦБ в апрельском докладе также поддерживал увеличение страховки. Регулятор предлагал поднять размер возмещения до 2 млн руб. по депозитам свыше трех лет и по безотзывным сберегательным сертификатам на срок от одного до трех лет. Повышение порога страхования увеличит расходы банков, и непонятно, нужно ли это рынку на самом деле, считает независимый экономический эксперт Семен Новопрудский: «Понятно, что с момента второго в истории и последнего повышения порога прошло довольно много времени, за которое не только рекордное количество денег было привлечено на вклады банками, но и средняя сумма вкладов тоже выросла.

Но на самом деле прошлый порог принимался в ситуации, когда шла рекордная чистка банковского сектора, тогда это было в значительно большей степени востребовано. Довольно крупные банки из топ-50 и даже из топ-20 лишались лицензии. Сейчас трудно представить себе ситуацию, когда банки, не входящие в список системно значимых, но находящиеся в топ-50, вдруг лишатся лицензии, потому что они разорились, по крайней мере пока это маловероятный сценарий. То есть страховых случаев сейчас гораздо меньше.

Во-первых, это может вызвать сейчас некоторую настороженность у людей: с чего вдруг повышать? Мне кажется, что никакого запроса у клиентов на такое повышение нет. Во-вторых, вряд ли это может оказать существенное влияние на рынок. Банки сейчас зарабатывают рекордную прибыль, но постепенно эти золотые времена, возможно, заканчиваются. Например, в банковской системе уже есть проблемы с соблюдением норматива краткосрочной ликвидности. Дополнительные расходы, которых можно избежать, все-таки нежелательны».

Летом Центробанк также предлагал поднять сумму страхования эскроу-счетов. Регулятор считает, что ее нужно повысить с 10 млн руб. до 30 млн руб.

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Илья Сизов