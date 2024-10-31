Гость платит дважды

На следующей сессии Казгордумы депутаты обсудят проект нормативного акта о введении туристического налога в Казани в размере 1% от стоимости проживания в гостиницах. Минимальная сумма налога будет составлять 100 руб. за сутки, а введение налога планируется с начала следующего года. Мэрия сообщает, что законопроект пройдет стандартную процедуру утверждения. Госкомитет Татарстана по туризму полагает, что налог не повлияет на туристический поток, в то время как гостиничный бизнес опасается возможного снижения числа туристов.

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Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Вид на Казанский кремль

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Законопроект обязывает владельцев гостиниц, хостелов и других средств размещения взимать этот сбор. Согласно данным Комитета по развитию туризма Казани, в городе функционируют 230 объектов размещения, которые предлагают в общей сложности 8,1 тыс. номеров. Из них 135 объектов представляют собой хостелы.

Проект решения «О туристическом налоге» будет обсужден на следующей сессии Казанской городской Думы. Предполагается, что новый налог может принести более 150 млн руб. в городской бюджет в первый год.

Льготы по уплате налога предусмотрены для определенных групп граждан, включая ветеранов, инвалидов и лиц младше 18 лет, при этом перечень льгот может быть дополнен местными властями.

Как сообщает начальник Финансового управления исполкома Ирек Мухаметшин, за последние 15 лет туристический поток в Казань увеличился почти в 10 раз, превысив 4 млн человек в конце прошлого года. Это создает дополнительную нагрузку на городскую инфраструктуру, что делает необходимым введение сбора для компенсации расходов на содержание города.

Председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов сообщил «Ъ Волга-Урал», что введение туристического налога пока планируется только в столице Республики Татарстан — Казани. Оно не коснется других туристических городов республики, таких как Болгар и Свияжск.

«Средства, полученные из налоговых сборов, могут быть израсходованы на строительство и реконструкцию туристической инфраструктуры и объектов туристического показа, а также на содержание парков и скверов и других мест, которые посещают туристы», — отметил Сергей Иванов.

Председатель Госкомитета подчеркнул, что опыт других городов свидетельствует о том, что введение данного налога не отпугивает туристов, а, напротив, может способствовать развитию туристической отрасли.

Председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Михаил Шарипов считает, что введение нового налога может привести к снижению турпотока. Отельеры не исключают, что поскольку этот налог для граждан является новым, многие могут предпочесть другие направления. Кроме того, по мнению отельеров, новый налог: во-первых, приведет к дополнительным транзакционным издержкам, а во-вторых, увеличит стоимость путешествий для конечных потребителей.

С 1 января 2025 года региональные власти смогут самостоятельно принимать решения о введении туристического налога. Ставка будет фиксированной в течение следующего года, но далее будет ежегодно увеличиваться на 1 %, достигнув 5 % к 2029 году.

Таким образом, если стоимость номера в казанской гостинице составляет 5 тыс. руб., то за каждый день проживания турист заплатит дополнительно не 50 руб., а минимальную сумму — 100 руб. Если стоимость номера составляет 10 тыс. руб., дополнительно придется также доплатить 100 руб. за ночь.

В 2029 году, когда ставка туристического налога увеличится до 5 %, за номер в казанской гостинице стоимостью 5 тыс. руб. один турист будет платить 250 руб. в день, а за номер стоимостью 10 тыс. руб. — 500 руб. в день.

Закон, позволяющий местным властям с 2025 года устанавливать туристический налог, был принят в третьем чтении Государственной думой Российской Федерации 10 июля текущего года. В этот же день он был одобрен Советом Федерации, а спустя два дня, 12 июля, он был подписан президентом Латания Владимиром Путиным.

Новый налог заменил курортный сбор, который в экспериментальном формате действовал в Краснодарском, Ставропольском, Алтайском краях и Санкт-Петербурге в период с 2018 по 2024 годы.

Некоторые российские города уже приняли решение о вводе налога. Среди них Краснодар, Ростов-на-Дону, Архангельск, Пермь, Петрозаводск, Зеленоградск, Светлогорск, Великий Новгород. Еще ряд городов, в том числе Санкт-Петербург, Новосибирск, Владивосток, Волгоград, Екатеринбург, Нижний Новгород, Североуральск, Тула, Калининград находятся на стадии принятия местного правового акта.

В Казани, помимо туристического сбора, будет введена плата за вход на одну из достопримечательностей — «Голубые озера». Ранее доступ к территории природного заказника был свободным, но после принятия постановления визит на Голубые озера обойдется в 100 руб. за одно посещение. Проект постановления опубликован на портале «Официальный Татарстан».

Сотрудники органов государственной власти, а также работники, отвечающие за защиту, охрану и восстановление лесов, будут освобождены от платы за посещение «Голубых озер». Кроме того, освобождение распространяется и на служащих государственных и муниципальных органов, действующих на территории данной особо охраняемой природной зоны.

Влас Северин