За одно посещение Голубых озер в Казани нужно будет заплатить 100 руб. Информация об этом появилась в проекте постановления Кабинета министров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цена за вход на Голубые озера в Казани составит 100 рублей

Фото: Пресс-служба дирекции по природным территориям Института развития городов Татарстана Цена за вход на Голубые озера в Казани составит 100 рублей

Фото: Пресс-служба дирекции по природным территориям Института развития городов Татарстана

Голубые озера являются особо охраняемой природной территорией регионального значения. Взимать плату с посетителей будет Центр внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира.

От оплаты освободят должностных лиц органов государственной власти, лиц, занимающихся защитой, охраной и воспроизводством лесов на территории, и сотрудников государственных и муниципальных органов с полномочиями на территории особо охраняемой природной территории и т. д.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане планируют сделать вход на Голубые озера платным.

Диана Соловьёва