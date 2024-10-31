Жесткость не прихоть Центробанка

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила депутатам смысл денежно-кредитной политики регулятора, отметив, что это «не прихоть ЦБ, а неизбежная реакция на ситуацию в экономике». Выступая в Госдуме, она заявила, что Центробанк не намерен «делать никаких скидок» для достижения таргета инфляции в 4%. Государству и экономике, по ее словам, необходимо пересмотреть стратегии и направить ресурсы на приоритетные направления. И, в конце концов, это окупится. Центробанк же своей политикой этому не противоречит, напротив, он делает так, «чтобы эти усилия не ушли в свисток», добавила Набиуллина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Пока же на ситуацию влияет масса дополнительных проинфляционных факторов.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: Спрос серьезно оторвался от производственных возможностей экономики. Значение имеет и значительно повышение утилизационного сбора, более существенная, чем предполагалось ранее, индексация коммунальных тарифов и тарифов РЖД. И это происходит при уже высокой инфляции. Наша денежно-кредитная политика обязана на это реагировать. Если не компенсировать влияние дополнительных проинфляционных факторов на спрос и на инфляционные ожидания, то рост инфляции продолжится, и мы закончим 2025 год с еще более высокой инфляцией, чем мы имеем сейчас. В целом, жесткая денежно-кредитная политика — это не прихоть Центрального банка, а неизбежная реакция на то, что происходит в экономике, этим этот период и сложен. Жесткая денежно-кредитная политика в наших условиях не противоречит всем тем задачам по развитию экономики, над которыми сейчас работает правительство. И эта политика защищает зарплаты, защищает пенсии, пособия и сбережения людей от роста цен.

Не все депутаты согласились с главой Центробанка. Глава думского комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг, например, заявил, что высокие ставки не дают бизнесу развиваться. Но в итоге Эльвира Набиуллина переубедила несогласных, рассказал “Ъ FM” председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков: «На моей памяти первый раз так долго обсуждалась денежно-кредитная политика, и у депутатов много вопросов. Естественно, они связаны с тем, что геополитическая обстановка сложная, и она приводит к тому, что регулятору приходится поднимать ключевую ставку, чтобы сбить инфляционные тенденции, которые в последнее время, к сожалению, ускоряются. Но, естественно, повышение ключевой ставки ведет и к процентам по кредиту. Определенная горячность чувствовалась в дискуссии.

Может ли такая жесткая политика стимулировать рост цен? Такие аргументы звучали, но Эльвира Набиуллина очень убедительно показала, что процент по кредиту занимает не самое большое место в цене товаров, которые потом предъявляются людям для продаж. Те сопутствующие факторы, в том числе и стоимость комплектующих, рабочей силы, они как раз и формируют цену, а рост заработных плат и комплектующих, а также инфляционный навес, который необходимо сбивать. И мировая практика показывает, что единственным инструментом борьбы с инфляцией является жесткое проведение денежно-кредитной политики. Здесь нам ничего не надо выдумывать, а просто реализовывать то, что уже давно наработано в мире. Просто это надо сделать последовательно и жестко».

По словам Набиуллиной, в экономике сохраняются риски, в том числе внешние. И у регулятора на это есть проинфляционный сценарий, который предусматривает еще большее повышение ставки. Говоря об инфляции, глава ЦБ отметила: «Само собой не рассосется». Скорее всего, политика регулятора будет только ужесточаться, полагает главный экономост компании ПФ Капитал Евгений Надоршин: «Если, например, в российской экономике рецессия не начнется прямо в конце 2024 года, мы увидим повышение ставки и в 2025-м, в его начале.

Символично было бы установить ключевую ставку в 25% как раз в 2025 году. И я бы это не стал исключать. А 25% — это мои соображения относительно того, куда может уйти ставка, если рост экономики продолжается. Основной драйвер, толкавший российскую экономику вверх в последние два года, он и есть причина беспокойства ЦБ и причина роста инфляции. Правда, есть нюансы. Конкретно сейчас мы переживаем проблемы не очень удачного, это мягко сказано, урожая. Поэтому я бы рассматривал саму инфляцию и апелляцию к утильсбору, к тарифам ЖКХ, железнодорожным тарифам скорее как формальный повод. Но важный момент заключается в том, что, помимо инфляции, ЦБ беспокоит кредитование. И видно, что, помимо ставок, регулятор оперирует нормативами. Обратите внимание, насколько за последние несколько месяцев с середины лета были ужесточены в очередной раз нормативы по кредитованию. Набиуллина заявила, что надо стремиться к тому, чтобы умеренные ставки по кредитам были доступны всем, а не только тем, кто получает льготы. И тут я бы сказал, что ни о какой умеренности речь не идет.

Умеренные ставки по кредитам у нас сейчас есть только по льготным программам».

Набиуллина назвала «заблуждением» тезис о том, что из-за повышения ключевой ставки растут цены, хотя об этом “Ъ FM” рассказывали сами предприниматели, которые вынуждены поднимать цены под давлением внешних факторов. И здесь действительно есть противоречие, хотя в целом политика регулятора понятна, отметила ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева: «Цель регулятора при повышении ставки заключается в том, чтобы простимулировать население в большей степени к сберегательной политике.

Но, учитывая острый дефицит кадров на рынке труда и в целом борьбу за таланты, компании продолжают активно повышать заработные платы для того, чтобы привлечь персонал. И таким образом мы видим увеличение доходов, что позволяет населению одновременно их сберегать, то есть идет существенный приток средств на депозиты. С другой стороны, это позволяет продолжать и тратить, и кредитоваться. Сохраняются высокие расходы со стороны самого государства. И получается, что риторика регулятора значительно ужесточается именно за счет того, что есть уже точное понимание, что нужно действовать на опережение.

Высокая ставка тоже является одним из факторов, по которому цены растут. То есть увеличивается нагрузка на бизнес, и для того, чтобы справляться с повышением своей кредитной нагрузки, чтобы обслуживать свои долги, он перекладывает часть издержек на потребителя.

С одной стороны, я понимаю подход Центробанка, с другой, не могу сказать, что я с этим полностью согласна. И в данном случае я вижу и некоторые факторы, которые противоречат основной цели по снижению инфляции, повышение ее до тех заградительных уровней, которое мы сейчас видим».

А рост цен в России ускоряется, согласно Росстату, недельная инфляция превысила 8,5%. 25 октября регулятор заявил, что в 2024-м показатель не превысит этого значения.

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Иван Корякин