Бизнес ищет творческий подход

Сокращение руководителей, бартер и творческий подход в выращивании свиней — производители продовольствия рассказали “Ъ FM”, как ведут бизнес в условиях рекордно высокой ключевой ставки. Предприниматели утверждают, что практически полностью отказались от использования заемных средств. Однако даже несмотря на это, сдержать рост цен им не удалось. По прогнозам участников отрасли, до конца года продукты питания могут подорожать в среднем на 10-15%. С подробностями — Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Отказ от масштабных инвестиций, замены оборудования и кредитов — этой стратегии сейчас придерживается большинство предприятий, и производители продовольствия — не исключение. Однако совсем не использовать займы у них, по собственному признанию, не получается. Особенно сложно аграриям: они выращивают продукцию месяцами, и средств на закупку кормов, удобрений или техники у них в этот период зачастую нет. Предприниматели вынуждены обращаться за ссудами, невзирая на ставки, которые сейчас достигают 25% годовых. В этих условиях бизнесу приходится оптимизировать любые расходы, поделилась гендиректор племенного хозяйства «Лазаревское» Кристина Романовская: «На топ-менеджменте может быть экономия. Сейчас в основном берут многозадачных специалистов, если мы говорим про управленцев. На таких кадрах можно экономить 100%, а это, в принципе, солидная часть фонда оплаты труда. Кроме того, у нас сейчас идет работа именно с оптимизацией технологий.

Мы видим, где есть возможность каким-то образом изменить производственный цикл, сократить количество корма или еще что-то, что очень позитивно скажется в общем на себестоимости. Поэтому сейчас, на самом деле, время для творчества».

Впрочем, изменение рациона и графика питания животных тоже требует затрат. Иногда приходится покупать особые добавки и консультироваться с ветеринарами. А если допустить ошибку, скот может похудеть, заболеть или даже погибнуть. Но существуют и другие способы сэкономить. Некоторые предприниматели пытаются запускать собственное производство кормов, семян и прочего сырья, рассчитывая в будущем отказаться от приобретения продукции у сторонних поставщиков. План обременительный, но бизнес уверен, что расходы окупятся. Необходимо ли при этом брать кредиты? Основатель компании «Едлин хлеб» Максим Едлин убежден, что всегда можно обойтись без заемных средств, используя вместо них, к примеру, бартер:

«Многие предприниматели столкнулись сейчас с проблемами. Чем больше людей общается и делится в деловом сообществе своими проблемами, тем больше точек соприкосновения и возможностей взаимовыручки друг другу они могут предложить. У кого-то есть, допустим, помещение и возможность сдавать его в аренду по льготной цене, но при этом нет оборудования, и есть коллега, у которого оно в наличии. Познакомились, договорились, обсудили условия и уже могут работать.

Вот эти партнерские отношения — это сейчас, наверное, то, на что стоит точно надеяться. То есть из положения выйти можно. Главное — искать выход».

Но как бы предприниматели ни старались резать расходы, стоимость продукции они все равно вынуждены повышать. Собеседники “Ъ FM” предупреждают, что мясо, крупы и молочная продукция вскоре могут подорожать как минимум на 10-15%. Производители винят в этом контрагентов — они ведь тоже повышают цены. В итоге траты на логистику и упаковку растут, однако на конечных потребителях это отразится не сразу, пояснила генеральный директор торгового дома «Ярмарка» Наталья Соколова: «Мы не можем поднять сразу отпускные цены, у нас их не принимают. Мы это хотим сделать, но ритейл сдерживает. Этот процесс займет два-три месяца. То есть мы за счет собственной маржи, за счет подъедания накопленной прибыли финансируем эту историю. А потом это уже на плечи потребителей ложится. То есть система небыстро реагирует, по накатанной идет. Текущая ставка отразится в первом квартале 2025 года».

Не исключено, что до этого момента в очередной раз изменится и ключевая ставка. Центробанк допустил ее повышение на заседании в декабре. Если так случится, по прогнозам экспертов, цены на продукты продолжат расти вплоть до следующего лета.

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