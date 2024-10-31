Производители заметили разное
Почему изготовители косметики сокращают мощности, а мебельные фабрики увеличивают
Запуск новых коллекций или сокращение ассортимента — производители непродовольственных товаров оказались на распутье. Как выяснил “Ъ FM”, предприниматели по-разному адаптируются к периоду высоких процентных ставок. Часть компаний в условиях жесткой монетарной политики старается сократить любые расходы. Однако другие игроки рынка, наоборот, не стремятся экономить. Какая стратегия эффективнее? Разбирался Иван Хорушевский.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Медленно, но верно Центробанк достигает главной цели — охлаждения спроса. Собеседники “Ъ FM” признают, что потребительская активность в условиях жесткой монетарной политики уже начала снижаться. Острее всего это ощутили производители косметики. По их словам, в последние месяцы россияне гораздо активнее экономят на уходе за собой. Развитие отрасли поставлено на паузу, сетуют предприниматели.
Они сокращают мощности, урезают площади складов и даже откладывают вывод на рынок уже разработанных линеек продукции. Ассортимент теперь не тот, что прежде, отмечает гендиректор компании 1753 cosmetics Лана Сосновская-Наленч: «При выпуске большой партии себестоимость единицы товара выходит ниже, но тогда есть риск попасть на остаточные сроки годности в случае нереализации.
Косметика — продукция с ограниченными сроками годности. Какие условия работы с сетями? Допустим, с момента выпуска срок годности составляет два года, но когда остаточный период уже один год, косметику никто не берет.
Поэтому сейчас мы выпускаем продукцию небольшими партиями. Это экономит и место на складе, и нет нереализованного товара на складах. Да, маржинальность падает, но в этой ситуации по-другому выкарабкаться мы не сможем».
А вот производители мебели снижения спроса не наблюдают. Как отмечают предприниматели, их продукция остается востребованной вне зависимости от экономического фона. Крупные торговые сети, наоборот, иногда просят игроков рынка нарастить выпуск товаров. В этих условиях приходится регулярно обновлять оборудование, увеличивать закупку сырья, и без кредитных средств не обойтись. Экономить участники отрасли пытаются на рабочей силе.
Но зарплатный фонд никто не сокращает, вместо этого предприятия стремятся максимально автоматизировать производство. Существуют, впрочем, и более экстравагантные способы решения проблем, говорит директор по развитию мебельной фабрики «Ластра» Артемий Куликов: «Самое главное для предприятий, которые работают на крупных объемах, повышать маржинальность. Скорее, маржинальность — это новое направление для уже другого, дочернего, юридического лица.
Позиционирование, рефрейминги, запуск новых брендов — все это сложно. Но для тех, у кого есть право на ошибку, создание новой компании с новым ассортиментом высокомаржинальной продукции является нормальным выходом.
Средний сегмент — 10-20%. Если мы идем дальше, до дизайнерской мебели премиум-класса, там уже получаются интересные проценты».
Наращивать доходы стремятся и производители одежды. Как отмечают представители отрасли, после ухода зарубежных брендов на рынке остается много свободных ниш, которые бизнес пробует осваивать. Так что компаниям с высоким аппетитом к риску не до экономии. Впрочем, даже самые радикальные оптимизаторы оставляют нетронутой одну статью расходов — рекламные бюджеты.
В нынешних условиях залог выживания —лояльность клиентов, полагает директор модного дома Raschini Сергей Викулин: «В основе своей, конечно, это различные бонусные системы, политика скидок, накопительная система, проведение различных мероприятий, управление впечатлением клиентов, создание соответствующих активностей для того, чтобы как-то "размагнитить" клиентов в это непростое время. Сейчас борьба за кошелек у ритейлеров очень обострится, особенно в преддверии новогодних праздников».
Как бы там ни было, бесследно для потребителей период высоких ставок не пройдет. По словам предпринимателей, в ближайшие месяцы косметика, мебель и одежда могут подорожать на 20-25%. Покупателям остается надеяться на обещанные скидки, распродажи и бонусы.
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