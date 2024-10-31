Производители заметили разное

Запуск новых коллекций или сокращение ассортимента — производители непродовольственных товаров оказались на распутье. Как выяснил “Ъ FM”, предприниматели по-разному адаптируются к периоду высоких процентных ставок. Часть компаний в условиях жесткой монетарной политики старается сократить любые расходы. Однако другие игроки рынка, наоборот, не стремятся экономить. Какая стратегия эффективнее? Разбирался Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Медленно, но верно Центробанк достигает главной цели — охлаждения спроса. Собеседники “Ъ FM” признают, что потребительская активность в условиях жесткой монетарной политики уже начала снижаться. Острее всего это ощутили производители косметики. По их словам, в последние месяцы россияне гораздо активнее экономят на уходе за собой. Развитие отрасли поставлено на паузу, сетуют предприниматели.

Они сокращают мощности, урезают площади складов и даже откладывают вывод на рынок уже разработанных линеек продукции. Ассортимент теперь не тот, что прежде, отмечает гендиректор компании 1753 cosmetics Лана Сосновская-Наленч: «При выпуске большой партии себестоимость единицы товара выходит ниже, но тогда есть риск попасть на остаточные сроки годности в случае нереализации.

Косметика — продукция с ограниченными сроками годности. Какие условия работы с сетями? Допустим, с момента выпуска срок годности составляет два года, но когда остаточный период уже один год, косметику никто не берет.

Поэтому сейчас мы выпускаем продукцию небольшими партиями. Это экономит и место на складе, и нет нереализованного товара на складах. Да, маржинальность падает, но в этой ситуации по-другому выкарабкаться мы не сможем».

А вот производители мебели снижения спроса не наблюдают. Как отмечают предприниматели, их продукция остается востребованной вне зависимости от экономического фона. Крупные торговые сети, наоборот, иногда просят игроков рынка нарастить выпуск товаров. В этих условиях приходится регулярно обновлять оборудование, увеличивать закупку сырья, и без кредитных средств не обойтись. Экономить участники отрасли пытаются на рабочей силе.

Но зарплатный фонд никто не сокращает, вместо этого предприятия стремятся максимально автоматизировать производство. Существуют, впрочем, и более экстравагантные способы решения проблем, говорит директор по развитию мебельной фабрики «Ластра» Артемий Куликов: «Самое главное для предприятий, которые работают на крупных объемах, повышать маржинальность. Скорее, маржинальность — это новое направление для уже другого, дочернего, юридического лица.

Позиционирование, рефрейминги, запуск новых брендов — все это сложно. Но для тех, у кого есть право на ошибку, создание новой компании с новым ассортиментом высокомаржинальной продукции является нормальным выходом.

Средний сегмент — 10-20%. Если мы идем дальше, до дизайнерской мебели премиум-класса, там уже получаются интересные проценты».

Наращивать доходы стремятся и производители одежды. Как отмечают представители отрасли, после ухода зарубежных брендов на рынке остается много свободных ниш, которые бизнес пробует осваивать. Так что компаниям с высоким аппетитом к риску не до экономии. Впрочем, даже самые радикальные оптимизаторы оставляют нетронутой одну статью расходов — рекламные бюджеты.

В нынешних условиях залог выживания —лояльность клиентов, полагает директор модного дома Raschini Сергей Викулин: «В основе своей, конечно, это различные бонусные системы, политика скидок, накопительная система, проведение различных мероприятий, управление впечатлением клиентов, создание соответствующих активностей для того, чтобы как-то "размагнитить" клиентов в это непростое время. Сейчас борьба за кошелек у ритейлеров очень обострится, особенно в преддверии новогодних праздников».

Как бы там ни было, бесследно для потребителей период высоких ставок не пройдет. По словам предпринимателей, в ближайшие месяцы косметика, мебель и одежда могут подорожать на 20-25%. Покупателям остается надеяться на обещанные скидки, распродажи и бонусы.

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