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Коммерсантъ FM
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Аренда держится на высоте

Могут ли цены на съемное жилье продолжить расти

Ставки на съемное жилье в России достигли нового максимума. За третий квартал стоимость аренды в некоторых городах увеличилась больше чем на четверть и сейчас находится на пиковых значениях, сообщают СМИ со ссылкой на исследование ДОМ.РФ. В среднем по городам-миллионникам, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, арендные ставки к октябрю увеличились на 17% и достигли 44 тыс. руб. в месяц. В крупных городах с населением до 1 млн человек жилье можно снять примерно за 35 тыс. руб., там динамика составила 14%.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как отмечают аналитики, наибольший рост цен на жилье — от 25% до 30% — произошел в Самаре, Екатеринбурге и Москве. В столице средняя ставка на съемную квартиру сейчас находятся на уровне 110 тыс. руб. Впрочем, вряд ли рост цен продолжится, полагает руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов: «Мы обычно делим лоты по количеству комнат: однушка стоит около 70 тыс. руб., двушка — в диапазоне 115-120 тыс. руб. в месяц. Что касается прироста за квартал, проценты по Москве чуть скромнее. С начала июня до середины сентября рост составил примерно 22%. Нужно отметить, что в последние четыре-пять недель ставки практически не растут.

Я исхожу из того, что рынок аренды калибруется не ставкой ЦБ, а соотношением спроса и предложения. Такой резкий рост в третьем квартале 2024 года был, потому что появились так называемые несостоявшиеся ипотечники, они вышли на рынок в сезонный пик спроса, когда ищут жилье студенты и те, кто меняет место жительства перед началом нового бизнес сезона.

Сейчас дополнительных драйверов роста ставок все-таки нет, то есть никакого сезонного роста спроса в ноябре-январе не появится.

Дальнейший рост ставок представляется маловероятным. Единственный сценарий, при котором он может произойти, это семейная программа с рассрочками от застройщиков по субсидированию ставки. Если эти возможности будут осложнены, тогда, действительно, на рынок аренды выйдет дополнительный спрос, а ставки теми же темпами будут продолжать расти».

По данным ДОМ.РФ, на студии и однушки по России приходится около 50% сдаваемых квартир. Доля объектов с четырьмя и более комнатами, напротив, упала до минимума за четыре года. Реструктуризация спроса — действительно главное последствие динамики цен на аренду, говорит директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова: «Действительно, кто-то вернулся обратно в регионы и там рассматривает жилье с учетом того, что в Москве достаточно дорого. Есть вероятность, что рост цен в регионах идет в результате такой внутренней миграции.

Сколько стоит снять премиальную квартиру в столице

Аренда — вещь достаточно мобильная. Сегодня одна ставка аренды, завтра она может скорректироваться. Поэтому арендодатели сегодня не стремятся к улучшению состояния объекта недвижимости. Спрос будет в нынешних условиях меняться в сторону малогабаритных квартир, комнат, двух- и трехкомнатных квартир, которые снимают несколько семей. Фактически это история про оптимизацию расходов. Либо снимают классом ниже, либо занимаются так называемым уплотнением».

По данным «Циан», в России также постепенно увеличивается доля граждан, которые готовы сдавать квартиру арендаторам с домашними животными. Такую опцию теперь предусматривают до 34% объявлений.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ульяна Горелова

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