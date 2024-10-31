«Фильм о Федоре Черенкове многие ждут с некоторой тревогой»

31 октября на экраны российских кинотеатров выходит фильм «Федя. Народный футболист». Лента рассказывает о жизни и карьере известного полузащитника «Спартака» 1980-х Федора Черенкова. Он дважды признавался лучшим футболистом страны и провел за красно-белый клуб 515 матчей. На премьере картины побывал спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Продюсерский центр ИВАН Фото: Продюсерский центр ИВАН

Фильмы о футболе, да и вообще о спорте, непростой жанр. Особенно если речь идет об известном атлете. Любая фальшь или неточность порой приводит к серьезной критике. Поэтому картину о Федоре Черенкове, которого по-настоящему любили болельщики, многие ждут с некоторой тревогой.

Хотя в этот раз историю жизни народного футболиста создатели картины рассказали так, что отторжения это не вызвало. Но историческим фактам творческая группа следовала не всегда, рассказал “Ъ FM” автор идеи, глава продюсерского центра «Сделано в "Дело"» Сергей Шишкарев: «Мы не пытались добиться исторического совпадения во всем, это все-таки художественный фильм. Картина создана для того, чтобы показать судьбу человека. Хроники и так есть, и есть вещи, которые показать нельзя».

Атмосферу эпохи творческой группе передать удалось. Некоторые эпизоды точно не оставят зрителя равнодушным. Например, гибель болельщиков во время давки в «Лужниках» после матча «Спартак»—«Хаарлем». Момент, где Федор Черенков потерял нити игры в выездном матче с «Андерлехтом», сделан с претензией на голливудский формат. Впрочем, бюджет фильма в 600 млн руб. позволял креативить. Во время работы над картиной исполнители главных ролей даже друг с другом общались так, как их реальные персонажи, рассказал Станислав Румянцев, который сыграл Федора Черенкова: «Борис Щербаков играет Старостина, он был для меня как фигура отца.

Николай Фоменко, который играл Бескова, был для меня скорее жестким тренером, который на меня надавливает. Мы вообще не общались, что-то по делу могли друг другу сказать, но в целом я сохранял модель отношений как в кино, так и в жизни, на площадке».

В целом экскурс в мир футбола 1970-х и 190-х весьма реалистичен, что неудивительно — консультировали съемочную группу непосредственные участники тех событий: Ринат Дасаев, Юрий Гаврилов, лучший друг главного героя Сергей Родионов и даже дочь Черенкова Анастасия. Федор был именно таким, как показано в фильме, рассказывает футболист Сергей Юран, которому довелось выходить с Черенковым на поле:

«Сколько я слышал, сам видел, общался с Федором, в фильме он показан очень реально. Федор и в жизни такой был, какие-то моменты очень сильно его напомнили».

Неподготовленный же зритель, посмотрев картину вряд ли поймет, почему Федор Черенков был действительно народным футболистом. Ведь его любили не только за потрясающие финты и умные передачи. Его обожали за отношение к болельщикам. Он всегда находил возможность махнуть трибуне, когда там скандировали его имя. Никогда не отказывал в общении тем, кто ждал его после матча. Он ездил на метро, и даже став настоящей звездой оставался парнем из соседнего двора, с которым запросто можно было перекинуться парой слов. После прощального матча он продал подаренный ему яркий внедорожник. Говорил, мол, неудобно перед соседями.

В фильме всего этого почти нет, зато подробно рассказывают о проблемах игрока с психикой, которые действительно мешали ему жить, о его личной жизни. Показаны внутренние переживания футболиста, который так мечтал сыграть на чемпионате мира. Так что картину наверняка не без интереса посмотрят не только поклонники «Спартака», но и других клубов. Правда, болельщикам «Зенита» вряд ли понравится, как в фильме подчеркнули место, которое занимал клуб в футбольной иерархии страны в то время, но тут уж ничего не поделаешь.

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