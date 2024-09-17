Ловись, рыбка, большая и внутренняя

Санкционное давление и ввозные пошлины на российскую рыбу, действующие в ЕС и Великобритании, ускоряют падение экспорта. Если в первой половине 2024 года снижение объема поставок за рубеж оценивалось в 7% год к году в натуральном выражении, то за восемь месяцев разрыв достиг 13%. Это накладывается на снижение стоимости российской рыбы, продающейся за рубеж с заметным дисконтом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Объем экспорта рыбной продукции из России в январе—августе 2024 года составил 1,1 млн тонн, сократившись на 13% год к году, заявил на Международном рыбопромышленном форуме помощник руководителя Россельхознадзора Артем Даушев. Как сообщает ТАСС со ссылкой на чиновника, поставки осуществляются в 51 из более чем 70 возможных стран. В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) снижение рыбного экспорта в январе—июне 2024 года оценивали в 7% в натуральном выражении год к году и в 13% — в денежном.

Президент АСРФ Алексей Осинцев не исключает, что спад по итогам всего текущего года окажется более выраженным. В числе негативных факторов эксперт называет закрытие рынка США и пошлины для российской продукции в ЕС и Великобритании: их ставки для белой рыбы составляют 13,7% и 35% соответственно. «Производители также не могут получить разрешение на поставку с новых судов или заводов на европейский рынок, ЕС просто не рассматривает такие заявки»,— добавляет господин Осинцев.

На этом фоне для российских экспортеров растет важность азиатских рынков.

В прошлом году на Китай, согласно подсчетам Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), пришлось 50% рыбного экспорта из РФ. Хотя в январе—августе 2024 года, по данным Рыбного союза, ввоз российской рыбы и морепродуктов в Китай снизился в натуральном выражении на 5%, в деньгах — на 12%. Например, поставки мороженого минтая в страну за этот период сократились на 12% в весе и на 30% в деньгах. По данным Рыбного союза, также наблюдается спад экспорта тихоокеанской сельди из-за высокого спроса на внутреннем рынке и трески из-за сокращения объемов ее вылова. Аналогичную тенденцию фиксирует и президент ВАРПЭ Герман Зверев, отмечая со ссылкой на таможенную статистику КНР, что за январь—июль 2024 года поставки мороженого минтая из России в страну снизились на 31% год к году, до $334,4 млн, мороженой трески — на 17%, до $193,6 млн. Совокупный объем поставок рыбопродукции сократился на 11,5% год к году, до $1,5 млрд. Хотя в Рыбном союзе отмечают, что по части позиций, например филе и сурими из минтая, иваси и крабов, поставки в Китай все же растут.

Алексей Осинцев связывает сложности на азиатских рынках с действующей в Китае и Южной Корее нулевой ввозной пошлиной на продукцию ряда стран, в то время как для российских экспортеров она составляет 10%.

«В Южной Корее льготные условия действуют для минтая из США, в Китае — для продукции из Норвегии, Чили, Новой Зеландии и Исландии»,— поясняет эксперт.

Герман Зверев обращает внимание на изменение конъюнктуры для самого Китая из-за распространения санкций США и ЕС на продукцию, произведенную из российской рыбы. Долгое время КНР закупала российское сырье для переработки и дальнейшего реэкспорта в США и ЕС, лидирующие по объемам потребления. Но в первой половине 2024 года экспорт рыбы и морепродуктов из Китая в США сократился на 18,5% год к году, до $585,8 млн, в ЕС — на 54%, до $380,4 млн. Это, по мнению господина Зверева, способствовало и снижению закупок российской продукции. Второй сложностью он считает снижение платежеспособности российских потребителей.

Проблемой для экспорта Алексей Осинцев считает и действующие с октября прошлого года пошлины на экспорт рыбы, привязанные к курсу доллара (см. “Ъ” от 16 сентября). Герман Зверев отмечает, что рентабельность поставок за рубеж значительно снижается. Особенно это заметно по минтаю: за семь месяцев текущего года его стоимость снизилась на 22% год к году.

Александра Мерцалова, Владимир Комаров