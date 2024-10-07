По капле вверх

Биржевая стоимость бензина увеличивается последние три торговых дня, хотя и небольшими темпами. Стоимость АИ-95 и АИ-92 на СПбМТСБ выросла на 1%, до 65,65 тыс. и 60,17 тыс. руб. за тонну соответственно. Топливо дорожало на фоне снижения предложения нефтекомпаниями в условиях ремонтов на НПЗ. Эксперты сомневаются, что стоимость бензина в ближайшее время будет устойчиво расти из-за уже снизившегося спроса, а также применения эмбарго на экспорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 выросла на СПбМТСБ 4 октября на 0,22% и 0,27%, до 60,17 тыс. и 65,65 тыс. руб. за тонну соответственно. Биржевые котировки на бензин в начале сентября преодолели годовые максимумы и после снижения в первой половине прошедшего месяца постепенно стабилизировались.

В среду, 2 октября, цены на топливо вновь возобновили рост, который продлился в течение трех торговых дней подряд. Впрочем, он пока не столь стремителен: с прошлого вторника АИ-92 и АИ-95 подорожали на бирже только на 1%. «Рассчитываем, что цены останутся стабильными, тем более что пик спроса практически пройден»,— цитировало агентство «Прайм» заместителя главы ФАС Виталия Королева 26 сентября.

Собеседники “Ъ” в отрасли связывают подорожание бензина с несколькими факторами, а именно: снижением продаж нефтекомпаниями на бирже, повышением экспортной альтернативы, а также с ремонтами на крупнейших российских НПЗ, в результате которых заводы снижают выпуск топлива.

Запасы бензина на НПЗ и нефтебазах в конце сентября были менее 1,9 млн тонн. Глава Минэнерго Сергей Цивилев в сентябре говорил, что запасы топлива «достаточные».

Правительство использует эмбарго на экспорт бензина, чтобы избежать дефицита топлива и резкого роста цен. Сейчас мера формально действует до конца года. Минэнерго предлагало разрешить экспорт с ноября, оставляя право вновь возобновить действие эмбарго. Возобновление экспорта бензина может стать одним из факторов подорожания топлива. Ряд собеседников “Ъ” сомневаются в целесообразности открытия экспорта с октября, поскольку, хотя пик спроса и пройден, производство бензина осенью снижается из-за ремонтов, некоторые из которых были перенесены именно на осень.

Александр Новак, вице-премьер, о рынке бензина, в интервью на телеканале «Россия 1» 27 сентября, ТАСС: «Мы всегда исходим из того, что у нас цены не должны расти выше инфляции».

В отрасли же предлагают рассмотреть вопрос о снятии ограничений на экспорт в октябре. Такую точку зрения 26 сентября выразил глава «Сургутнефтегаза» (владеет Киришским НПЗ) Владимир Богданов: «Чтобы не затовариться и не остановить мощности на заводах».

Рост цен на бензин на заправках правительство и регуляторы пытаются ограничивать в пределах инфляции. Но с начала года бензин на АЗС подорожал на 7,7% при инфляции в 5,7%. Значительный рост оптовых цен на топливо летом привел к тому, что независимые операторы АЗС летом стали терпеть убытки при продаже АИ-95. В такой ситуации они вынуждены были повышать цены на АЗС.

Руководитель направления консалтинга NEFT Research Александр Котов не ожидает резких скачков биржевых бензиновых котировок, поскольку пока отсутствуют значительные факторы, которые могут повлиять на цены. Плановые и внеплановые ремонты на НПЗ хотя и оказывают влияние на продажи на бирже, но пока минимальное, говорит эксперт. При этом, по его мнению, предложения достаточно по всем видам топлива. Существенный эффект на биржевые котировки окажет анонсированное Минфином увеличение топливных акцизов, которое должно вступить в силу с 2025 года, считает господин Котов.

Дмитрий Козлов