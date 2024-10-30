Реальные доходы россиян выросли на 9,4% в третьем квартале

Росстат оценил рост реальных располагаемых денежных доходов россиян в третьем квартале в 9,4% по сравнению с этим же периодом 2023 года. Во втором квартале рост показателя составлял 9,8%, в первом квартале — 6,4%.

Согласно докладу службы о социально-экономическом положении России, за январь—сентябрь 2024 года реальные доходы населения выросли на 8,6%.

За 2023 год реальные располагаемые доходы выросли на 5,8%, в 2022-м снизились на 1%. Минэкономики по итогам 2024 года ожидает рост располагаемых доходов на 7,1%, 2025-го — на 6,1%, 2026-го — на 4,6%.

О доходах россиян — в материале «Ъ» «Богатых пересчитали по налогам».