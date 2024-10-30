Юрий Напсо: «Изъятое имущество принадлежало бывшей жене»

Депутат Госдумы Юрий Напсо хочет обжаловать решение Центрального районного суда в Сочи, который изъял в пользу государства бизнес-активы, земельные участки, а также объекты недвижимости, которыми, как посчитала Генпрокуратура, ответчик владел совместно с 14 аффилированными лицами. По словам парламентария, всеми активами владела его бывшая жена, пишет «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам господина Напсо, заявление Генпрокуратуры о том, что спорное имущество не было указано в декларации, не соответствует действительности. Парламентарий подчеркнул, что он и его экс-супруга всегда предоставляли полные сведения о своих активах.

Парламентарий выразил недоумение в связи с решением Генпрокуратуры оспорить законность приобретения имущества спустя длительное время. Он также отметил, что некоторые объекты и лица, упомянутые в иске, ему неизвестны.

Юрий Напсо уверен, что вышестоящие судебные инстанции разберутся в ситуации и отменят решение сочинского суда. Он сообщил, что в настоящее время находится в России и занимается вопросами своего здоровья.

«Ъ-Сочи» писал, что Центральный районный суд Сочи вынес решение об изъятии в пользу государства активов, которыми депутат владел совместно с аффилированными лицами. В иске сказано, что господин Напсо, будучи депутатом, продолжал управлять коммерческими структурами и получать от них доход.

Вячеслав Рыжков