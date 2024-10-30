Я к вам, протектор, и вот по какому делу

Входящий в тройку крупнейших производителей шин в России — холдинг «Кордиант», перешедший в октябре под контроль «Севергрупп» Алексея Мордашова, попал под блокирующие санкции США. В компании рассчитывают, что ограничения не повлияют на текущую деятельность. Но собеседники “Ъ” прогнозируют потенциальные трудности с импортом сырья и компонентов, а также сложности с развитием экспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российские шины впервые оказались под прицелом Минфина США из-за связей с военно-промышленным комплексом

Фото: Васильев Сергей / PhotoXPress.ru Российские шины впервые оказались под прицелом Минфина США из-за связей с военно-промышленным комплексом

Фото: Васильев Сергей / PhotoXPress.ru

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) включило в SDN-List АО «Кордиант» — головную структуру холдинга, входящего в тройку крупнейших производителей шин в России. Причина, согласно опубликованному документу,— производство и поставки продукции для нужд российского военно-промышленного комплекса. В «Кордианте» сообщили “Ъ”, что санкции не повлияют на деятельность компании.

По оценкам “Ъ”, совокупные мощности шинных заводов «Кордианта» — около 15 млн единиц продукции в год. Среди активов — бывшие предприятия Continental и Bridgestone. Портфель брендов шин включает марки Cordiant, Tunga, Torero, Gislaved, Tyrex и пр. У завода Ikon Tyres (ранее принадлежал Nokian) мощности — 17,5 млн шин в год, у «Нижнекамскшины» — 15 млн штук в год. Также в периметр «Кордианта» входят производства свечей зажигания, котлов и электроинструментов, которыми ранее владел немецкий концерн Bosch. Активы «Кордианта» 2 октября приобрела «Севергрупп» Алексея Мордашова. Прежде холдинг принадлежал S8 Capital Армена Саркисяна. Сам господин Мордашов включен в SDN-List с лета 2022 года.

По мнению Дмитрия Бабанского из SBS Consulting, с включением в SDN-List у «Кордианта» усложнится логистика по поставкам некоторых видов сырья, но к критичным проблемам — например, остановке производства — ограничения не приведут. Из-за санкций компании станут недоступны сделки в долларах, а опасения вторичных санкций могут негативно повлиять на ее текущих и потенциальных контрагентов, отмечает юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян. Адвокат ЕМПП Мерген Дораев считает, что у «Кордианта» могут появиться трудности с закупками натурального каучука, используемого в рецептурах различных типов продукции. «Результатом станет повышение затрат в связи с закупкой такого сырья с использованием различных посредников»,— отмечает он.

Глава Rupec Дмитрий Семягин также считает, что для «Кордианта» чувствительна возможная потеря доступа к натуральному каучуку. Но, напоминает он, компания прорабатывает варианты его замены на синтетический продукт СИБУРа.

Помимо этого, продолжает эксперт, вопросы могут возникать в части закупки малотоннажной и тонкой химии, которая не так широко распространена на рынке.

Источник “Ъ” добавляет, что у «Кордианта», вероятно, могут появиться проблемы с оплатой сырья из Китая, поскольку местные поставщики опасаются вторичных санкций. Другой собеседник “Ъ” в отрасли говорит, что почти любые необходимые компоненты можно купить по параллельному импорту. «Скорее, меры в отношении "Кордианта" могут повлиять на экспортную программу компании, которую производитель собирался развивать»,— считает он.

Весной в интервью “Ъ” глава «Кордианта» Вадим Володин говорил, что российский рынок — базовый для компании, а с точки зрения экспорта холдинг «активно развивает сотрудничество со странами Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока» (см. “Ъ” от 10 апреля).

Какие еще производства попали под новые санкции Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) также распространило действие блокирующих санкций на ряд российских компаний, связанных с поставками металла, производством автомобильной техники, химической продукции и беспилотных летательных аппаратов. Так, в SDN-List включены крупные металлотрейдеры «Сталепромышленная компания» и «Красо». Первая, как пояснили в OFAC, поставляла в рамках госзаказа продукцию для организаций, которые, по данным властей США, занимаются производством ракет. А в числе партнеров «Красо», пишет OFAC, «Северсталь» и ММК. Последние ранее были включены в SDN-List. Под блокирующие санкции попал и ульяновский производитель автомобилей специального назначения «Автодом». В 2020 году правительство Ульяновской области сообщало, что компания собирает около 1 тыс. машин в год для медицинских, образовательных, социальных учреждений, а также силовых и аварийно-ремонтных служб. Также в SDN-List включена компания «Русская механика», которая разрабатывает, производит, реализует и осуществляет сервисное обслуживание снегоходов и мотовездеходов. В OFAC санкции в отношении предприятия объяснили поставками автомобилей повышенной проходимости, в том числе для Минобороны РФ. В SDN-List также внесен Казанский завод синтетического каучука, который поставляет продукцию для предприятий оборонно-промышленного комплекса, авиакосмической, судостроительной и иных отраслей. В числе компаний, занятых в производстве беспилотных летательных аппаратов, попавших под санкции,— «Аэромакс», где по ЕГРЮЛ более 90% владеет АФК «Система».

Летом при подписании соглашения о сотрудничестве с Российским экспортным центром господин Володин заявил, что «Кордиант» намерен расширить географию экспортных поставок и начать продажи в других странах премиальных брендов шин в дополнение к маркам среднего ценового сегмента. Главный стратег инвестиционной компании «Вектор Капитал» Максим Худалов считает, что с попаданием под санкции США «Кордианту» придется менять стратегию выхода на зарубежные рынки, в частности — создавать новый бренд для экспорта.

В целом в России осталось мало крупных компаний, не попавших под блокирующие санкции США, и большинству из них удается обходить ограничения, отмечает господин Худалов. Мерген Дораев напоминает, что в условиях военных действий на Украине крупные производители обязаны осуществлять поставки в рамках гособоронзаказа, что автоматически влечет риск включения в санкционные списки.

«Для определенных сфер российского бизнеса, прежде всего предприятий, занимающих доминирующее положение, санкционный риск перешел в категорию рутинных рисков ведения коммерческой деятельности»,— резюмирует юрист.

Рынок шин для легковых автомобилей в России за первые восемь месяцев демонстрирует рост по всем показателям. По данным оператора системы маркировки «Честный знак» ЦРПТ, продажи в штуках выросли на 18% год к году, а в деньгах — на 28,9%, до 90,2 млрд руб. По итогам года производители ожидают роста рынка легковых шин на уровне 5–6% на фоне увеличения продаж новых автомобилей и спроса на новые типоразмеры (см. “Ъ” от 2 октября).

Наталия Мирошниченко, Ольга Мордюшенко, Анна Занина