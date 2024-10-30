Ярославль встал в 10-балльные пробки

В Ярославле к вечеру 30 октября пробки достигли 10 баллов. По данным сервиса «Яндекс. Карты», основные заторы в центре города.

Сильно затруднено движение транспорта в Ленинском и Кировском районах. Стоят улицы Первомайская, Ушинского, Комсомольская, Собинова, Победы, Володарского, Городской Вал, Которосльная набережная, проспект Толбухина. На выезде с Богоявленской площади стоит Московский проспект. По данным «Яндекс.Карт», в центре пять аварий.

Напомним, за полдня в ГАИ поступили 52 сообщения о ДТП в Ярославле. Водители сообщали о гололедице.

Алла Чижова