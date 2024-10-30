В Ярославле в день гололеда поступило 52 сообщения о ДТП

В Ярославле с утра 30 октября в Госавтоинспекцию поступило 52 сообщения о ДТП. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Капралов Фото: Антон Капралов

Точное число аварий, произошедших утром 30 октября в Ярославле, неизвестно. Часть водителей разъезжались по европротоколам. Как пояснили в УМВД, тяжело пострадавших нет, несколько человек получили ушибы. На месте ряда аварий до сих пор работают сотрудники ГАИ.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что сегодня утром на Толбухинском мосту произошла массовая авария, в которой участвовало порядка 10 машин. В соцсетях сообщалось о большом количестве аварий по всему городу. Водители сообщали о гололеде на мостах.

Алла Чижова