Экс-директора кадастровой палаты ЯНАО отправили в колонию на четыре года за присвоение 12 млн рублей

Салехардский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) приговорил бывшего директора кадастровой палаты Росреестра Максима Сартасова к четырем годам колонии общего режима за присвоение 12 млн. руб., сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. Он признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По данным следствия, с 2013 по 2019 Максим Сартасов назначал сотрудникам кадастровой палаты премии в завышенном размере. Часть полученных денежных средств подчиненные передавали начальнику. Общий причиненный ущерб составил около 12 млн руб.

Суд обязал выплатить штраф в размере 500 тыс. руб., а также запретил ему занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение 2 лет. Кроме того, суд удовлетворил иск работодателя о возмещении всей суммы растрат.

Полина Хабарова

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