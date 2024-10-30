В Казани женщину судят за наезд на рабочих трамваем, один из которых погиб

В Казани начато судебное разбирательство в отношении 34-летней женщины, которая на трамвае сбила двух рабочих, один из них погиб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

По версии следствия, 22 мая 2024 года женщина, управляя пассажирским трамваем, наехала на двух рабочих, выполнявших ремонт трамвайных рельс у дома № 20 по проспекту Ямашева. В результате происшествия 61-летний мужчина получил травмы, от которых скончался на месте. Водитель трамвая признала свою вину в случившемся.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд Казани для рассмотрения по существу. Женщина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Ранее сообщалось, что в Апастовском районе Татарстана грузовой автомобиль насмерть задавил грузчика. Прокуратура организовала проверку и выявила нарушения требований охраны труда на предприятии. По факту гибели грузчика возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Анар Зейналов