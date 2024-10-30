После гибели грузчика под колесами грузовика возбудили уголовное дело

После гибели грузчика «СЭС-Регион» в результате наезда грузовика, возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщили в прокуратуре Татарстана.

Вчера стало известно, что в Апастовском районе Татарстана, в селе Танай-Тураево на ул. Ворошилова грузовик насмерть переехал грузчика при движении назад.

По данному факту прокуратура организовала проверку. Ведомство выявило нарушения требований охраны труда ООО «СЭС-Регион».

Диана Соловьёва