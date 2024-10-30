Доходы местных бюджетов Татарстана за 9 месяцев превысили 5,5 млрд рублей
За девять месяцев 2024 года местные бюджеты республики собрали 5,5 млрд руб., что на 1,56 млрд руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Минземимущества Татарстана.
Доходы местных бюджетов значительно превысили плановые показатели, составив 4,5 млрд руб. — это соответствует 123,32% выполнения. Основным источником доходов стали арендные поступления от земельных участков — 2,35 млрд руб. (104,02% от запланированного). Существенную долю также составили доходы от реализации земель — 1,72 млрд руб. с выполнением годового задания на 193,19%.
Поступления от аренды муниципального имущества составили 238,38 млн руб. (86,47% выполнения плана), а от продажи муниципального имущества — 360,04 млн руб., или 171,04% от установленного задания. Прочие доходы от использования имущества составили 785,69 млн руб. — выполнено на 96,97%.
Ранее стало известно, что с начала года объем поступлений в консолидированный бюджет Татарстана составил 452,3 млрд руб., из которых 383 млрд руб. — собственные доходы.