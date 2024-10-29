За 9 месяцев в консолидированный бюджет Татарстана поступило 452,3 млрд рублей

За 9 месяцев 2024 года объем поступлений в консолидированный бюджет Татарстана составил 452,3 млрд руб., из них собственные доходы — 383 млрд руб. Об этом сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов на финансовом совещании в кабмине республики.

«Сейчас ключевая задача — сохранить положительную динамику поступлений. В текущих условиях ситуация может измениться в любой момент. Мы должны быть готовы обеспечить абсолютное исполнение первоочередных и социально значимых обязательств для сбалансированности бюджета»,— заявил раис.

Кроме того, по словам раиса, поступления по налогу на прибыль в сравнении с аналогичным периодом 2024 года снизились на 10 млрд руб. Среди предприятий, прогнозирующих сохранение снижения платежей по налогу на прибыль до конца 2024 года: «Татнефть», «Торговый дом "Кама"», АО «Таиф-НК», ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «ТАИФ» и другие.

Минниханов обратился к министерствам и налоговой службе с поручением вести постоянный мониторинг текущих показателей предприятий, анализ их прогнозов и принимать меры для их поддержки.

Зарина Акбирова