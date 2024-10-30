В Центральном районе Сочи 11 пожарных тушат двухэтажный дом

В среду, 30 октября, в Центральном районе Сочи загорелся двухэтажный частный дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ЧП Сочи Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

О возгорании сообщили в 10:52. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что огонь охватил двухэтажный частный дом на улице Тимирязева. Площадь возгорания составила 150 «квадратов».

Локализовать пожар удалось в 11:40. Огонь полностью потушили в 11:59.

На месте происшествия работали 11 сотрудников МЧС. Специалисты задействовали четыре единицы техники.

«Ъ-Сочи» писал, что в Хостинском районе курорта загорелся частный дом с мансардой на площади 60 кв. м. К ликвидации привлекли 13 сотрудников МЧС.

Мария Удовик