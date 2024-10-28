В Хостинском районе Сочи горит частный дом с мансардой

В понедельник, 28 октября, на улице Тимашевская в Хостинском районе Сочи загорелся дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ЧП Сочи Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 18:54. Прибывшие на место возгорания спасатели установили, что загорелся частный дом с мансардой на площади 60 «квадратов».

Пожар тушат 13 сотрудников МЧС. Для ликвидации огня привлекли три единицы техники.

«Ъ-Сочи» писал, что на улице Победы загорелся частный дом площадью 90 «квадратов». Для ликвидации возгорания привлекли семь специалистов МЧС.

Мария Удовик