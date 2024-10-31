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Коммерсантъ FM
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Первая после CEO

Как изменились требования к топ-менеджерам и почему теперь это позиции для женщин

«Нам нужен финансовый директор до 35 лет» — это реальность Executive Search сегодня. Управляющий партнер Support Partners в России Вероника Гадецкая — о том, каких кандидатов теперь ищут в топ-менеджеры и чего от них ожидают.

Вероника Гадецкая, управляющий партнер Support Partners в России

Вероника Гадецкая, управляющий партнер Support Partners в России

Вероника Гадецкая, управляющий партнер Support Partners в России

В первую очередь запрос на более молодых кандидатов обусловлен тем, что сегодня скорость изменений резко возросла, а они адаптированы к такому ритму лучше старшего поколения. Как говорят некоторые собственники бизнеса, мы живем от одного санкционного пакета до другого, поэтому планирование на три года вперед и даже на год больше неактуально. Планы строятся буквально на месяц-квартал, потом все может измениться — к этому нужно быть готовыми, но и результаты тоже необходимо получать уже через месяц-квартал. Из этого вытекает любопытное требование: иметь позитивный настрой и быть гибким к изменениям. Сейчас важно уметь радоваться каждому отдельному шагу и актуализировать его ценность для мотивации команды.

Вторая причина: сильно помолодели команды, которыми этим новым топам предстоит управлять. Директор по персоналу 50 лет просто не сработается с 25–30-летними, не сумеет выстроить отношения или потратит на этот процесс слишком много времени. Речь в буквальном смысле о том, чтобы общаться на одном языке, с легкостью подхватывать тренды: все эти кружочки в Telegram для общения с командой, нейросети и т. д. Уже проверено: без этих, казалось бы, мелочей отклик в корпоративных чатах совсем не тот.

Третья причина, почему предпочтение отдается молодым топам: они не боятся публичности, уже продвигают свой персональный бренд и могут быть не только формальными, но и неформальными лидерами в команде. Это важно, потому что сейчас сотрудники все чаще выбирают руководителя, с которым хочется работать. Ради яркого и известного лидера, а также вдохновляющего наставника могут согласиться на зарплату ниже рынка. Такие истории были всегда, но далеко не в таком количестве. Кроме того, как только компания или отдельная команда показывает яркие успехи, специалистов оттуда сразу пытаются переманить конкуренты. Поэтому лидер должен быть таким, чтобы ради него люди оставались в компании.

Коротко перечислю другие требования, которые предъявляют к кандидатам на топ-позиции.

Понимание, как работать с госструктурами, особенно если мы говорим про большой бизнес. Умение управлять гибридными командами: сейчас многие сотрудники бывают в офисе два-три раза в неделю — это абсолютно другой менеджмент-процесс. Кстати, если была иллюзия, что раз иностранные компании ушли, то английский язык больше не нужен, то стоит с ней расстаться: сейчас часто необходимо взаимодействовать с Китаем, Индией, ОАЭ и др., искать новые пути поставок. Единственное, для наших новых партнеров английский тоже не родной, поэтому уже не обязательно им владеть безукоризненно.

Добавлю, что сейчас очевидный дефицит интересных молодых кандидатов — нередко в результате поиска компании принимают решение растить топа внутри своих команд.

Еще очень любопытный тренд: сейчас наши клиенты чаще склоняются к выбору женщин на ключевые роли в бизнесе, считая, что они более гибкие, адаптивные и что у них лучше получается мотивировать команду и быть менторами. Вот такой гендерный переворот!

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