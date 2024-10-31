ИИ из-под полы

43% HR-специалистов признались, что используют инструменты искусственного интеллекта, включая ChatGPT, для выполнения рабочих задач. Однако 68% из них скрывают это от своего начальства. Современный рекрутер — это не просто специалист по подбору персонала, а активный пользователь ИИ-инструментов, которые помогают ему выбирать лучших кандидатов, анализировать данные и предсказывать успех сотрудников. Сергей Ахметов, гендиректор компании «Поток», рассказал, чем бизнесу и самим сотрудникам грозит тайное применение нейросетей персоналом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Ахметов, гендиректор компании «Поток»

Сергей Ахметов, гендиректор компании «Поток»



Почему рекрутеры скрывают использование генеративных нейросетей

Бизнес, безусловно, осознает потенциал ИИ, но реальность такова, что не все они могут применить технологию централизованно. Причины просты: длительный процесс внедрения, высокая стоимость решений и неявный измеримый эффект от нейросетей, который будет виден не раньше чем через год после запуска.

Исследование BCG показало, что нейросети чаще всего используют для написания вакансий (65%), для анализа резюме (34%), подготовки вопросов для собеседований (33%) и автоматического поиска подходящих кандидатов (33%). Более того, рекрутеры повышают свою продуктивность на 20–40% и сокращают затраты HR-отдела на 25%.

Тайное использование генеративных нейросетей в рекрутинге чревато серьезными негативными последствиями.

Во-первых, разрушается доверие между руководителями, возможно скептически настроенными к ИИ, и HR-специалистами, которые его используют. Второе: возникает очевидный разрыв в эффективности работы HR-специалистов, которые используют ИИ, и тех, кто воздерживается. Не зная о причинах высокой продуктивности, руководители могут принять неверные управленческие и кадровые решения.

В-третьих, компании рискуют столкнуться с утечкой данных. В отличие от специализированных решений для кадров, где безопасность персональных данных контролируется, скрытое использование открытых ИИ-решений сотрудниками может привести к угрозе безопасности. В-четвертых, персонал испытывает тревожность, не зная позицию компании в отношении нейросетей. Раскрытие такого «секрета» может как сделать сотрудника как героем, так и изгоем.

Использовать нельзя сокрыть

Эксперты предупреждают, что, откладывая внедрение ИИ на год, компания рискует отстать в развитии на пять лет от тех, кто начал его использовать немедленно.

Избегайте тайных экспериментов и неожиданных решений, как поступил австралийский научный журнал Cosmos Magazine в 2024 году. В начале года руководство уволило всех авторов в один день, заменив их ИИ.

Транслируйте не только рынку, но и сотрудникам цели и причины внедрения ИИ. Например, ДОМ.РФ в августе этого года объявила о повышении эффективности подбора IT-специалистов с помощью нового ИИ-сервиса, который анализирует резюме. При этом окончательное решение о найме остается за HR-менеджерами.

Обучайте сотрудников пользоваться ИИ-инструментами. Особенно это важно для компаний, которые уже запланировали интеграцию ИИ в бизнес-процессы в течение двух-трех лет.

Подходите к внедрению ИИ централизованно, стремясь найти подходящую систему с точки зрения функциональности и безопасности. Более бюджетным и не менее эффективным выходом будет установка решений от проверенных вендоров. Если ресурсы позволяют, можно создать собственное решение, как это сделала X5 Group, интегрировав несколько ИИ-технологий.

В нашей компании активно продвигается использование ИИ среди сотрудников. Мы предоставляем доступ к платформам ИИ, финансируем обучение и организуем демонстрационные дни для обмена опытом между подразделениями. Руководителям и топ-менеджерам следует воспринимать использование нейросетей как возможность, а не угрозу.