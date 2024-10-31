Точные науки устремились к Востоку
RUR представило результаты предметных рейтингов мировых университетов
Рейтинговое агентство Round University Ranking (RUR) представило результаты ежегодного международного рейтинга университетов по предметным областям. С 2023 года исследование расширилось: к традиционным шести направлениям (гуманитарные науки, науки о жизни, медицинские, естественные, социальные и технические науки) добавились 26 узких областей. Ведущие российские университеты значительно улучшили свои позиции, особенно по естественным и техническим дисциплинам. Результаты же по узким предметным направлениям говорят о «повороте» с Запада на Восток в точных науках, полагают в RUR.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
Для составления предметных рейтингов эксперты оценивают 20 индикаторов, охватывающих различные аспекты деятельности университета. Они подразделяются на четыре ключевых направления: качество преподавания (40% от итоговой оценки) и исследований (40), уровни интернационализации (10%) и финансовой устойчивости (10%). Максимально возможная итоговая оценка — 100 баллов.
С 2023 года, помимо традиционных шести предметных направлений: гуманитарные науки, науки о жизни, медицинские, естественные, социальные и технические науки, эксперты исследуют и 26 узких предметных областей. Это, в частности, биохимия, генетика и молекулярная биология; бизнес, управление и бухгалтерский учет; химическая инженерия; химия; компьютерные науки; науки о принятии решений; стоматология; науки о Земле и планетах и другие. В основе рейтингования — данные библиометрической системы Lens. Университеты оцениваются по пяти показателям: количество публикаций и цитирований, ссылки на статьи, число цитируемых патентов и высокоцитируемых статей.
В 2024 году число вузов в каждом из шести списков варьировалось от 752 (медицинские науки) до 1004 (технические науки). Ведущие российские вузы улучшили свои результаты, особенно по естественным и техническим дисциплинам, отмечают в агентстве. Четыре университета вошли в топ-100 по естественным наукам: НИЯУ МИФИ (39-е место, годом ранее занимал 41-ю строчку), МФТИ (44-е место, плюс одна позиция в рейтинге), ТГУ (93-е место, минус 30 позиций) и МГУ им. М. В. Ломоносова (96-е место, плюс 8 позиций). Что касается технических дисциплин, то в сотне лучших — два российских университета: НИЯУ МИФИ (56-е место, минус 28 строчек) и ТГУ (73-е место, плюс 23 позиции). МГУ имени Ломоносова оказался в шаге от топ-100, заняв 101-е место (минус 25 позиций).
Тройку лидеров в области естественных наук составили американские вузы: Принстонский университет (первое место), Калифорнийский технологический институт (второе место) и Стэнфордский университет (третье место). В топ-3 по техническим наукам вошли: китайские Пекинский университет (первое место) и Университет Цинхуа (второе место), а также Оксфордский университет (третье место, Великобритания). Отметим, что российские вузы оказались также в топ-100 по гуманитарным наукам — ТГУ (42-я позиция), МГУ имени Ломоносова (49), РАНХиГС (71), наукам о жизни — МГУ имени Ломоносова (53), ТГУ (95) — и медицинским наукам — МГУ имени Ломоносова (88) и СПбГУ (95-я позиция).
«В узких предметных рейтингах RUR 2024 особенно заметна впечатляющая динамика вузов из стран так называемого Глобального Юга: Китая, Саудовской Аравии, Малайзии и других»,— отмечают в RUR. К примеру, в этом году в мировом рейтинге по химической инженерии в топ-20 оказались 16 китайских вузов (в 2023 году — 14). В списке по направлению «компьютерные науки» первые два места заняли университеты из Сингапура, три последующих — вузы из Китая. Результаты узких предметных рейтингов свидетельствуют, что в точных науках уже произошел поворот с Запада на Восток, полагают в RUR. Во многих рейтингах в десятке и двадцатке лучших нет ни одного вуза из Северной Америки и Западной Европы, но присутствует большое число университетов из Китая, России, Сингапура, Гонконга.
В центре «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ отмечают, что анализ публикационных профилей ведущих городов мира, проведенный экспертами института, подтверждает указанную закономерность. Вместе с тем главное отличие Запада от Востока — опережающее развитие медицинской науки (в широком смысле), подчеркивает директор центра Евгений Куценко. «Города стран Европы, Австралии, Канады и США специализируются в первую очередь на медицине, науках о здоровье и о жизни, а для центров континентального Китая характерно превалирование в исследовательском портфолио естественных и точных наук»,— говорится в докладе «Рейтинг инновационной привлекательности мировых городов 2024», подготовленном ИСИЭЗ.
В свою очередь, замдиректора Научно-образовательно центра развития образования ВШГУ РАНХиГС Айрат Сатдыков считает, что делать выводы о «повороте», или о переходе лидерства, или о каких-то качественных показателях на основе рейтингов нельзя. Вопрос составления списка во многом упирается в методологию и в применяемую систему коэффициентов, подчеркивает эксперт. Как правило, рейтинги базируются на количественных сведениях о научной результативности (число публикаций, цитирований, полученных патентов и т. п.), поясняет он. Исходя из этого и учитывая, что на Глобальном Юге динамика прироста и исследователей, и исследовательских центров выше, чем в странах ЕС или США, можно лишь сделать выводы о том, что исследовательская и публикационная активность там возросли, говорит Айрат Сатдыков.
Топ-10 университетов России по техническим дисциплинам
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Топ-10 университетов России по естественно-научному профилю
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Топ-10 университетов России по гуманитарному профилю
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Топ-10 университетов России по естествознанию
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Топ-10 университетов России по медицинским наукам
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Топ-10 университетов России по социальным наукам
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Справка и методика
Предметные рейтинги RUR насчитывают шесть предметных областей:
- Гуманитарные науки.
- Науки о жизни.
- Медицинские науки.
- Естественные науки.
- Социальные науки.
- Технические науки.
Методология рейтингов RUR–2024:
- 20 индикаторов.
- 4 ключевых направления для измерения индикаторами:
- Качество преподавания (40% от итоговой оценки).
- Качество исследований (40%).
- Уровень интернационализации (10%).
- Уровень финансовой устойчивости (10%).
25 рейтингов RUR по узким направлениям:
- Биохимия, генетика и молекулярная биология.
- Бизнес, управление и бухгалтерский учет.
- Химическая инженерия.
- Химия.
- Компьютерные науки.
- Науки о принятии решений.
- Стоматология.
- Науки о Земле и планетах.
- Экономика и эконометрика.
- Энергетика.
- Инжиниринг.
- Науки об окружающей среде.
- Медицинские профессии.
- Иммунология и микробиология.
- Материаловедение.
- Математика.
- Медицина.
- Междисциплинарные науки.
- Нанотехнологии.
- Нейронаука.
- Ядерное образование и технологии.
- Сестринское дело.
- Фармакология, токсикология и фармацевтика.
- Физические науки.
- Психология.
- Ветеринария.
Дополнительные расчеты — на основе библиометрической системы Lens и оценки университетов по пяти ключевым показателям:
- Количество публикаций.
- Количество цитирований.
- Ссылки на статьи.
- Количество цитируемых патентов.
- Количество высокоцитируемых статей.