Точные науки устремились к Востоку

Рейтинговое агентство Round University Ranking (RUR) представило результаты ежегодного международного рейтинга университетов по предметным областям. С 2023 года исследование расширилось: к традиционным шести направлениям (гуманитарные науки, науки о жизни, медицинские, естественные, социальные и технические науки) добавились 26 узких областей. Ведущие российские университеты значительно улучшили свои позиции, особенно по естественным и техническим дисциплинам. Результаты же по узким предметным направлениям говорят о «повороте» с Запада на Восток в точных науках, полагают в RUR.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Для составления предметных рейтингов эксперты оценивают 20 индикаторов, охватывающих различные аспекты деятельности университета. Они подразделяются на четыре ключевых направления: качество преподавания (40% от итоговой оценки) и исследований (40), уровни интернационализации (10%) и финансовой устойчивости (10%). Максимально возможная итоговая оценка — 100 баллов.

С 2023 года, помимо традиционных шести предметных направлений: гуманитарные науки, науки о жизни, медицинские, естественные, социальные и технические науки, эксперты исследуют и 26 узких предметных областей. Это, в частности, биохимия, генетика и молекулярная биология; бизнес, управление и бухгалтерский учет; химическая инженерия; химия; компьютерные науки; науки о принятии решений; стоматология; науки о Земле и планетах и другие. В основе рейтингования — данные библиометрической системы Lens. Университеты оцениваются по пяти показателям: количество публикаций и цитирований, ссылки на статьи, число цитируемых патентов и высокоцитируемых статей.

В 2024 году число вузов в каждом из шести списков варьировалось от 752 (медицинские науки) до 1004 (технические науки). Ведущие российские вузы улучшили свои результаты, особенно по естественным и техническим дисциплинам, отмечают в агентстве. Четыре университета вошли в топ-100 по естественным наукам: НИЯУ МИФИ (39-е место, годом ранее занимал 41-ю строчку), МФТИ (44-е место, плюс одна позиция в рейтинге), ТГУ (93-е место, минус 30 позиций) и МГУ им. М. В. Ломоносова (96-е место, плюс 8 позиций). Что касается технических дисциплин, то в сотне лучших — два российских университета: НИЯУ МИФИ (56-е место, минус 28 строчек) и ТГУ (73-е место, плюс 23 позиции). МГУ имени Ломоносова оказался в шаге от топ-100, заняв 101-е место (минус 25 позиций).

Тройку лидеров в области естественных наук составили американские вузы: Принстонский университет (первое место), Калифорнийский технологический институт (второе место) и Стэнфордский университет (третье место). В топ-3 по техническим наукам вошли: китайские Пекинский университет (первое место) и Университет Цинхуа (второе место), а также Оксфордский университет (третье место, Великобритания). Отметим, что российские вузы оказались также в топ-100 по гуманитарным наукам — ТГУ (42-я позиция), МГУ имени Ломоносова (49), РАНХиГС (71), наукам о жизни — МГУ имени Ломоносова (53), ТГУ (95) — и медицинским наукам — МГУ имени Ломоносова (88) и СПбГУ (95-я позиция).

«В узких предметных рейтингах RUR 2024 особенно заметна впечатляющая динамика вузов из стран так называемого Глобального Юга: Китая, Саудовской Аравии, Малайзии и других»,— отмечают в RUR. К примеру, в этом году в мировом рейтинге по химической инженерии в топ-20 оказались 16 китайских вузов (в 2023 году — 14). В списке по направлению «компьютерные науки» первые два места заняли университеты из Сингапура, три последующих — вузы из Китая. Результаты узких предметных рейтингов свидетельствуют, что в точных науках уже произошел поворот с Запада на Восток, полагают в RUR. Во многих рейтингах в десятке и двадцатке лучших нет ни одного вуза из Северной Америки и Западной Европы, но присутствует большое число университетов из Китая, России, Сингапура, Гонконга.

В центре «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ отмечают, что анализ публикационных профилей ведущих городов мира, проведенный экспертами института, подтверждает указанную закономерность. Вместе с тем главное отличие Запада от Востока — опережающее развитие медицинской науки (в широком смысле), подчеркивает директор центра Евгений Куценко. «Города стран Европы, Австралии, Канады и США специализируются в первую очередь на медицине, науках о здоровье и о жизни, а для центров континентального Китая характерно превалирование в исследовательском портфолио естественных и точных наук»,— говорится в докладе «Рейтинг инновационной привлекательности мировых городов 2024», подготовленном ИСИЭЗ.

В свою очередь, замдиректора Научно-образовательно центра развития образования ВШГУ РАНХиГС Айрат Сатдыков считает, что делать выводы о «повороте», или о переходе лидерства, или о каких-то качественных показателях на основе рейтингов нельзя. Вопрос составления списка во многом упирается в методологию и в применяемую систему коэффициентов, подчеркивает эксперт. Как правило, рейтинги базируются на количественных сведениях о научной результативности (число публикаций, цитирований, полученных патентов и т. п.), поясняет он. Исходя из этого и учитывая, что на Глобальном Юге динамика прироста и исследователей, и исследовательских центров выше, чем в странах ЕС или США, можно лишь сделать выводы о том, что исследовательская и публикационная активность там возросли, говорит Айрат Сатдыков.

Венера Петрова

Топ-10 университетов России по техническим дисциплинам Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ Томский государственный университет Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова Университет ИТМО Санкт-Петербургский государственный университет МГТУ им. Н. Э. Баумана Казанский федеральный университет Томский политехнический университет Московский физико-технический институт Московский авиационный институт

Топ-10 университетов России по естественно-научному профилю Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ Московский физико-технический институт Томский государственный университет Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова Томский политехнический университет Российский университет дружбы народов Санкт-петербургский политехнический университет им. Петра Великого Казанский федеральный университет Санкт-Петербургский государственный университет Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта

Топ-10 университетов России по гуманитарному профилю Томский государственный университет Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана Университет ИТМО Санкт-Петербургский государственный университет Казанский федеральный университет Алтайский государственный университет Сибирский федеральный университет Национальный исследовательский университет МИЭТ

Топ-10 университетов России по естествознанию Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова Томский государственный университет Казанский федеральный университет Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ Сибирский федеральный университет Санкт-Петербургский государственный университет Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого Московский физико-технический институт Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана

Топ-10 университетов России по медицинским наукам Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова Санкт-Петербургский государственный университет Московский физико-технический институт Казанский федеральный университет Томский государственный университет Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта Северо-Восточный федеральный университет НМИЦ им. В. А. Алмазова Нижегородский государственный университет им. Н. Н. Лобачевского

Топ-10 университетов России по социальным наукам Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова Томский государственный университет Санкт-Петербургский государственный университет Томский политехнический университет Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана Казанский федеральный университет Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ Российский университет дружбы народов Альметьевский государственный технологический университет Московский физико-технический институт