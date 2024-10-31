Закупки начинаются с Кандидатов

Сфера закупок является одной из ключевых в бизнес-процессах частных компаний и государственных организаций, требуя при этом поиска и найма специалистов узкой направленности. Рост спроса на квалифицированных специалистов в этой отрасли остается стабильным: в среднем на одну вакансию сейчас приходится 10,43 резюме, при этом на рынке более 11 тыс. опубликованных предложений (по данным внутреннего исследования Росэлторг). Среди преград для найма, кроме высокого конкурса резюме на вакансию, эксперты также отмечают сложность оценки навыков соискателей (в России не существует профильного высшего образования по закупкам, только магистерские программы и курсы повышения квалификации) и низкий порог отклика. Электронная торговая площадка Росэлторг в 2024 году начала активно искать решение уже существующей в отрасли задачи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Росэлторг Фото: предоставлено пресс-службой Росэлторг

«Электронные закупки — узкая профессиональная сфера, в которой важно помочь людям и компаниям найти друг друга,— считает директор по организационному развитию Росэлторг Виктория Яшина.— Мы разработали решение, где профессионалы в сфере торгов могут встретиться в одном месте. Только так можно помочь кандидатам найти проверенные компании, прошедшие аккредитацию на площадке, а значит — преодолевшие все проверки. Для компаний же подсвечены профессионалы, которые подтвердили свою квалификацию, пройдя внутреннюю систему тестирования. Это важно, поскольку специалистам по подбору персонала часто сложно оценить уровень компетенций претендента в такой отрасли, а сервис предлагает решить эту проблему. К тому же компании и корпорации будут знать, что все лучшие кадры уже подобраны и собраны в одном сервисе с профильной ориентацией».

Росэлторг.Кандидаты — сервис онлайн-рекрутинга в сфере электронных торгов, предназначенный как для работодателей, так и для и соискателей. Его особенностью является нацеленность именно на специальности, востребованные в сфере электронных торгов, а также возможность подтверждения своей квалификации соискателями путем прохождения тестирования. Для сервиса экспертами разработаны авторские тесты, чтобы и соискатели, и работодатели могли объективно оценить уровень компетенций в области электронных закупок. Так сервис проверяет не только практический опыт работы, но и теоретическое владение материалом, что особенно важно в работе с законодательством. В помощь рекрутерам также разработана база компетенций с вопросами для проведения успешного интервью.

Росэлторг не только поддерживает высокий уровень компетенций в данной сфере, но и формирует новые возможности для развития талантов.

«Кандидаты» — это часть экосистемы Росэлторг — крупнейшего в России федерального оператора электронных торгов для государственных заказчиков, а также госкомпаний и коммерческих предприятий. Клиентами площадки являются свыше 420 тыс. заказчиков и более 680 тыс. участников торгов. Общий объем торгов на площадке превышает 52 трлн руб. Удостоверяющий центр Росэлторг имеет статус доверенного лица ФНС России.

Дарья Пахомова