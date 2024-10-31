С заботой о братьях меньших

В условиях дефицита кадров компании конкурируют за работников не только на уровне заработной платы, но и на уровне ценностей, идей. Одна из них — приверженность организации к pet friendly культуре. Некоторые компании позволяют сотрудникам брать с собой в офис домашних питомцев, что является приятным бонусом при трудоустройстве на новое место работы для 29% россиян. Кроме того, организации развивают зооволонтерство, помогая бездомным животным и демонстрируя ответственность бизнеса перед обществом. Сами работодатели признают, что pet friendly среда способствует повышению лояльности сотрудников к работодателю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Уровень безработицы в РФ, по данным Росстата, в августе 2024 года составил 2,4% — это минимальное значение за всю историю наблюдений. Аналогичные цифры ведомство фиксировало в июне и июле текущего года. Часть предприятий не могут найти для себя работников, даже постоянно повышая свои зарплатные предложения. Исследование восприятия бренда работодателя «Талантист» показало, что ключевая пятерка критериев при выборе работодателя — это хорошая заработная плата (82,7%), финансовая стабильность (74%), гарантии долгосрочной занятости (66,5%), приятная рабочая атмосфера (61,1%), а также баланс между работой и личной жизнью (56%). Очевидно, что в условиях дефицита кадров компании конкурируют за работников не только посредством материальных стимулов, но и на уровне ценностей и идей. К числу таковых можно отнести и наличие pet friendly (дружелюбное отношение к домашним животным) среды в организации и отношение к бездомным животным.

Питомцы в офисе и статистика

Согласно опросу SuperJob, проведенному в октябре текущего года (в нем участвовали 1 тыс. представителей компаний из всей России), домашние животные есть в офисах практически каждой пятой организации (19%), при этом в 2021 году они были только у 9% организаций. У 8% работодателей они появились случайно, а 11% компаний приобрели их. При этом целенаправленно питомцы чаще всего появляются в офисах банков (15%) и IT-компаний (13%). Здесь можно встретить рыбок или амфибий, кошек, попугаев, различных грызунов и черепах, в некоторых компаниях есть собаки и кролики. Аналитики отмечают, что питомцев заводят для уюта, снижения уровня стресса и напряжения сотрудников, а самый толерантный бизнес по отношению к присутствию в офисе животных — это IT.

Совместный опрос «Нетологии», фонда помощи бездомным животным «Ника» и магазина «Четыре лапы» показал, что почти для трети россиян (29%) наличие pet friendly офиса, куда можно прийти со своим домашним животным, будет приятным бонусом при устройстве на новое место работы. Почти одна седьмая (14%) часть респондентов заявила, что выбирают удаленку, чтобы не оставлять питомца одного. Почти для 3% опрошенных важно, чтобы была возможность взять с собой домашнее животное в офис. При этом для 30% россиян наличие pet friendly офиса никак не влияет на их решение при поиске работы.

Желание владельцев домашних животных иметь возможность проводить с ними больше времени понятно. Согласно Всероссийской переписи домашних животных, проведенной Центром изучения питания и благополучия животных совместно с Ipsos в 2023 году, 42% хозяев кошек и 34% хозяев собак относятся к своим питомцам как к членам семьи, а 26% первых и 36% вторых — как к друзьям. В 2023 году в РФ насчитывалось 74,8 млн домашних питомцев (49,2 млн кошек и 25,5 млн собак), 4,38 млн (2,98 млн кошек и 1,4 млн собак) из которых проживали в Москве. По данным исследования, у более чем половины (56%) российских семей есть кошка или/и собака, 68 млн человек старше 14 лет являются владельцами домашних животных.

Согласно опросу, проведенному SuperJob в 2022 году, каждый девятый работодатель (11%), где условия труда это позволяют, был бы не против, если сотрудники время от времени приводили с собой на работу своих домашних питомцев. При этом хотели бы так делать более четверти (27%) россиян, а каждый третий (34%) заявил, что выступает против. Отрицательное отношение чаще всего респонденты объясняли неудобством для коллег: «У кого-то может быть астма или аллергия, кто-то побаивается собак, а кто-то не хочет возвращаться домой в шерсти». Нейтрально к встрече с питомцем в офисе относился каждый четвертый россиянин (26%) — они допускали присутствие кошек и собак при условии, если те не мешают работе.

Случаи на практике

В апреле компания МТС запустила пилотный проект с dog friendly офисом в Москве. Сотрудники по пятницам могли приходить на работу с собакой. О «пилоте» на презентации книги «Вместе. Гид по созданию дружелюбной среды для питомцев», подготовленной Центром изучения питания и благополучия животных в партнерстве с проектным офисом программы мэра Москвы «Мой район», рассказала менеджер проектов МТС, куратор pet friendly инициатив в компании Екатерина Кононова.

По словам эксперта, для начала она провела опрос среди своих коллег, чтобы выяснить их отношение к идее — оно было положительным. За этим последовали подготовка презентации проекта и его защита перед президентом компании Вячеславом Николаевым. Он одобрил запуск «пилота», а дальше при активном взаимодействии сотрудников из разных департаментов началась работа над реализацией идеи. «Нужно было выбрать подходящее помещение с учетом всех нюансов (числа работников без животных, коллег с аллергией на питомцев и тех, кто боится собак). Кроме того, требовалось подготовить документы, в том числе правила нахождения животных в офисе и обязанности сотрудников»,— говорит она.

Для сотрудников с собаками выделено специальное место в зоне коворкинга, одновременно там могут находиться до пяти питомцев. Единственное ограничение для владельцев: порода не должна быть в списке потенциально опасных (таких в перечне 13), отмечает Екатерина Кононова. По ее словам, МТС планирует расширить «пилот» и увеличить число dog friendly офисов в ближайшее время.

«Мы практикуем визиты домашних животных в офис — в основном своих питомцев приводят ответственные собачники, у которых по ряду причин бывают ситуации, когда они не могут оставить их одних дома»,— рассказывает менеджер по внутренним коммуникациям ГК «Цифра» Валерия Пастушкова. По ее словам, присутствие питомцев на работе делает атмосферу опенспейса теплее и благожелательнее, а также является неким антистрессом для сотрудников. Собаки прекрасно разбавляют офисную рутину и дают дополнительные темы для обсуждений на кухне, отмечает она.

Возможность посещения офиса с питомцами повышает лояльность сотрудников и дополнительно поддерживает тренд на вывод персонала с удаленки на гибридный формат посещения офисов, полагает Валерия Пастушкова. По ее словам, специального решения о разрешении брать домашних животных на работу компания не принимала: все получилось естественным путем: кто-то привел питомца — так и повелось. «Собаки в основном проводят время под столом у хозяев, но могут ходить с ними и на встречи. Специально отведенного места для питомцев у нас нет. В опенспейсе есть разделение на зоны, поэтому собаки могут не пересекаться друг с другом»,— отмечает она. По словам Валерии Пастушковой, единственные правила — не создавать стресса для животных, чтобы они не лаяли, вовремя выводить их на прогулку и не мешать бизнес-процессам.

«Безусловно, pet friendly атмосфера усиливает эмоциональную связь сотрудников с командой и компанией. Поэтому если коллеги не возражают против присутствия животных в офисе, то бывает, что сотрудник приводит с собой питомца. Но есть условия: четвероногий гость не мешает работе и не наносит ущерба нашим комфортным пространствам»,— рассказывают в пресс-службе «СКБ Контур». Чтобы животные приносили радость, а не бытовые проблемы, в компании разработали специальные рекомендации для сотрудников, желающих взять на работу питомца. Они сводятся к одному тезису: животные не должны доставлять дискомфорт коллегам. «Питомец должен быть спокойным и социализированным. Если он находится в опенспейсе, соседи не должны быть против»,— говорят в компании. Лучше заранее узнать, нет ли у коллег аллергии, добавляют там. Единственный строгий запрет: с животными нельзя посещать зоны приема пищи, что обусловлено требованиями гигиены. Кроме того, в компании не рекомендуют приводить питомцев в офис слишком часто.

Помощь братьям меньшим

Зооволонтерство в компаниях не сильно распространено, более понятным кажется эковолонтерство или помощь незащищенным, отмечают в консалтинг-интеграторе ESG-практик You Social. Между тем, по данным исследования компании Mars Petcare, в 2021 году (в 2022 году и в последующем обследование в РФ не проводилось) количество бездомных кошек и собак в России составляло 4,1 млн единиц, или 6% от общей популяции животных в стране. Из них 3,2 млн — это бездомные кошки, 735 тыс.— бездомные собаки и 144 тыс.— питомцы в приютах. Страна заняла второе место (эксперты, кроме РФ, изучали ситуацию в Великобритании, Германии, Греции, Индии, Китае, Мексике, США и ЮАР) по процентному соотношению числа бездомных животных к общему количеству, расположившись между Великобританией и Германией (5% и 7% соответственно).

Розничная сеть «Магнит» с 2020 года развивает корпоративное волонтерское движение «Добро на районе», одним из ключевых направлений которого является забота о животных. «Инициативы по помощи братьям меньшим помогают укреплять эмоциональную связь между сотрудниками, повышать лояльность персонала к компании, способствуют нетворкингу и обмену профессиональным опытом, развивают терпимость и клиентоориентированность»,— отмечают в пресс-службе компании. Кроме того, pet friendly проекты способствуют позитивному позиционированию бренда во внешней среде и, как правило, получают большой отклик в медиа, позволяют привлекать потенциальных соискателей, поскольку амбассадорами бренда выступают волонтеры компании, добавляют там.

Добровольцы регулярно посещают приюты для животных, привозят корм, медикаменты, бытовые принадлежности, помогают обустраивать вольеры и выгуливать четвероногих. «В 2023 году 3911 волонтеров участвовали в таких выездах и акциях, всего было осуществлено 59 визитов»,— рассказали в пресс-службе компании. Также «Магнит» ежегодно проводит грантовый конкурс, в рамках которого каждый может предложить волонтерскую инициативу и выиграть 100 тыс. руб. на развитие проекта. Традиционно в заявках много запросов, направленных на помощь приютам для животных, говорят в пресс-службе компании.

«Забота об экологии, защита животных и сохранение биоразнообразия, создание комфортной и безопасной среды — те направления, которые мы в ОМК с радостью поддерживаем»,— говорит руководитель проектов по корпоративной социальной ответственности группы ОМК Ирина Медведева. С 2022 года во всех регионах, где работает компания (около 40), действует собственное экологическое волонтерское движение. Сотрудники предлагают проекты, которые получают финансирование через грантовый конкурс «ОМК Партнерство». «В этом году поддержали 101 экопроект, 20% из них посвящены защите животных. Например, наши сотрудники в Нижегородской области, Белгороде, Москве уже не первый год помогают местным приютам с бездомными животными: покупают корма, лекарства, строят вольеры, навещают мохнатых друзей и помогают пристраивать их в добрые руки»,— отмечает Ирина Медведева.

Для Metro тема поддержки животным — это ответ за запрос сотрудников, рассказывает директор по коммуникациям и устойчивому развитию компании Анна Щепилова. Волонтерское движение — это часть корпоративной культуры и стратегии устойчивого развития, отмечает она. К проектам по зооволонтерству компания привлекает партнеров из числа поставщиков, которые аккумулируют экспертизу в этой области, могут обмениваться опытом и знаниями. «Для сотрудников Metro организованы регулярные выезды совместно с нашим партнером, крупнейшим производителем кормов для собак и кошек. Также организован сбор помощи для собачьих приютов: кормов, лекарств и т. д.»,— говорит она. Компания проводит онлайн-лекции от экспертов по уходу за животными и зоопсихологов о корректном содержании и уходе за питомцами или адаптации животных из приютов.

Одной из ключевых ценностей инвестиционной группы «Абсолют» является забота о животных, как домашних, так и бездомных. «Адресная помощь проектам, поддерживающим бездомных кошек и собак, является неотъемлемой частью корпоративной политики»,— отмечают в компании. «Абсолют» сотрудничает с центром реабилитации временно бездомных животных «Юна», для помощи его питомцам в компании продумали несколько возможных вариантов и форматов. Так, для желающих поддерживать проект регулярно существует своеобразный аналог подписки. Кроме финансовой поддержки, имеет значение и просветительская работа, отмечают в компании. Традиционными для сотрудников стали и волонтерские поездки в центр, чтобы навестить животных, помочь с уборкой и уходом. Также многие присоединились к программе опекунства, когда нет возможности забрать животное домой, но есть желание помочь кому-то одному из них.

Подводя итоги

В то время как в России pet friendly культура только зарождается, на Западе она продолжает развиваться. В апреле платформа по оказанию медицинской помощи домашним животным Vetster (Канада) объявила о запуске сертификации pet friendly рабочих мест — инициатива направлена на признание работодателей, дружелюбно относящихся к домашним животным. Одними из первых компаний, прошедших процедуру, стали Amazon, разработчик программного обеспечения TribalScale, страховщик Spot Pet Insurance и косметическая компания DECIEM. Пройти проверку может организация любого размера, которая демонстрирует приверженность инклюзивности в отношении домашних животных.

Сертификация включает оценку по четырем ключевым направлениям: специальная политика компании (например, наличие стратегии гибкого рабочего график для владельцев животных), культура дружелюбного отношения к питомцам (признание их важности для сотрудников), создание специальной среды в офисах и льготы для владельцев домашних питомцев (например, по оплате расходов на здоровье питомцев). Согласно исследованию консалтинговой компании Mercer, в 2022 году 36% крупных работодателей в США (с более чем 500 сотрудниками) предоставляли своим сотрудникам варианты страховки домашних животных (в 2017 году — только 22%). В России есть страховые программы для животных (например, страховой дом ВСК предлагает полис «С заботой о питомце», а «Сберстрахование» — «Защита питомца»), однако, по словам представителей страховщиков, пока компании не обращались за приобретением таких продуктов.

Венера Петрова